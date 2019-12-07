МВД опубликовало фото и видео задержания участников конфликта на Хилокском рынке

— Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов и иных лиц, причастных к совершению преступлений, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полиция опубликовала фотографии и видеозаписи задержания участников конфликта на Хилокском рынке. Сегодня, 7 декабря, в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что задержали ещё троих участников перестрелки на улице Малыгина. Задержанных подозревают в умышленном повреждении трёх автомобилей.

Перестрелка рядом с Хилокским рынком произошла 7 октября. Мы следили онлайн за происходящим. Позже очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Одной стрельбой драка не закончилась. Разъярённая толпа работников рынка разбила камнями и палками Infiniti, а потом подожгла её.

Спустя неделю после конфликта на Хилокском рынке в МВД сообщили, что задержали двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве. Официально в МВД не подтверждают, что задержан именно директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, а его люди требовали с сотрудников рынка деньги (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).



Здесь можно прочитать полную хронику конфликта на Хилокском рынке.

