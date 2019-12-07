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Криминал Стрельба на Хилокском рынке Подробности

МВД опубликовало фото и видео задержания участников конфликта на Хилокском рынке

При себе у задержанных были несколько сотен тысяч рублей

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Сотрудники МВД задержали ещё троих участников конфликта на Хилокском рынке

Сотрудники МВД задержали ещё троих участников конфликта на Хилокском рынке

Полиция опубликовала фотографии и видеозаписи задержания участников конфликта на Хилокском рынке. Сегодня, 7 декабря, в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что задержали ещё троих участников перестрелки на улице Малыгина. Задержанных подозревают в умышленном повреждении трёх автомобилей.

— Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов и иных лиц, причастных к совершению преступлений, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Перестрелка рядом с Хилокским рынком произошла 7 октября. Мы следили онлайн за происходящим. Позже очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Одной стрельбой драка не закончилась. Разъярённая толпа работников рынка разбила камнями и палками Infiniti, а потом подожгла её.

Спустя неделю после конфликта на Хилокском рынке в МВД сообщили, что задержали двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве. Официально в МВД не подтверждают, что задержан именно директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, а его люди требовали с сотрудников рынка деньги (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).

Здесь можно прочитать полную хронику конфликта на Хилокском рынке.

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Хилокский рынокстрельба у Хилокского рынка
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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
7 дек 2019 в 18:37

Наличными - копейки. А безнал у них проверили?

Фото пользователя
7 дек 2019 в 18:37

Зачем? Все-равно никто из комментаторов их не знает.

7 дек 2019 в 18:53

7 октября произошла перестрелка ,и было такое ощущение что там не над Новосибирском солнце зашло, а ..Спустя 2 месяца поймали ещё 3 ..А была- то бесконечность ..Где все-то??