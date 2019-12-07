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Культура Фоторепортаж

Соболя, зоопарк и Дом с часами: новосибирцы выпустили раскраску с символами города

Карту-раскраску планируют продавать китайским туристам в качестве сувенира

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Теперь соболей можно раскрасить в любой цвет

Теперь соболей можно раскрасить в любой цвет

Жительницы Новосибирска выпустили раскраску с символами города. Автор идеи Наталия Герус и художница Наталья Павлушина сделали 32 рисунка: здесь есть памятники конструктивизма, театры, колесо обозрения, университет, зоопарк и даже новые гостиницы, которые всего за несколько лет стали узнаваемыми среди жителей и туристов.

— Год назад я начала заниматься разработкой развивающих игр для детей. Я придумала карточную игру на развитие памяти, мелкой моторики, командной работы на базе городов России. Эта раскраска элемент будущей карточной игры. Сперва мы выбрали 15 объектов, начали с зоопарка, дальше был Академгородок. Ориентировались на месяц, но работа заняла 4 месяца, — рассказала автор идеи Наталия Герус.

На изображении новосибирского зоопарка можно найти десяток различных животных

На изображении новосибирского зоопарка можно найти десяток различных животных

Объекты выбраны неслучайно — авторы выбирали интересные туристам места и здания. Во многом авторы ориентировались на путешественников из Китая. Одна раскраска стоит 500 рублей.

Так выглядит в раскраске Новосибирский областной театр кукол&nbsp;— почти как и жизни

Так выглядит в раскраске Новосибирский областной театр кукол — почти как и жизни

В последний годы иностранные туристы всё чаще приезжают в Новосибирск. Они ищут русскую глубинку и валенки, восхищаются Обским морем, но не жалуют Оперный театр.

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иностранные туристыновосибирские художники
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
7 дек 2019 в 19:49

Когда выпустят раскраску про троллей местных?Короля сидящего в бугатти,ржак ржущих на велосипеде.Наталку которая никому не дает.пашку2016 в шапке-невидимке,ну типа ник сменил и типа нет на нгс!!

Пеночка
7 дек 2019 в 20:31

Ой, прелесть! А где это купить?

Подчиненный чопа
7 дек 2019 в 19:53

Отличные раскраски. Хоть не стыдно будет перед иностранными гражданами.