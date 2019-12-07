Соболя, зоопарк и Дом с часами: новосибирцы выпустили раскраску с символами города

Жительницы Новосибирска выпустили раскраску с символами города. Автор идеи Наталия Герус и художница Наталья Павлушина сделали 32 рисунка: здесь есть памятники конструктивизма, театры, колесо обозрения, университет, зоопарк и даже новые гостиницы, которые всего за несколько лет стали узнаваемыми среди жителей и туристов.



— Год назад я начала заниматься разработкой развивающих игр для детей. Я придумала карточную игру на развитие памяти, мелкой моторики, командной работы на базе городов России. Эта раскраска элемент будущей карточной игры. Сперва мы выбрали 15 объектов, начали с зоопарка, дальше был Академгородок. Ориентировались на месяц, но работа заняла 4 месяца, — рассказала автор идеи Наталия Герус.