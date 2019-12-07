Полиция задержала ещё троих участников конфликта на Хилокском рынке

— В ходе работы следственно-оперативной группы было установлено, что конфликт произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли. При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению преступлений, сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и Росгвардии задержаны трое граждан ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 36 лет, подозреваемые в повреждении трех автомобилей. Задержанные являются второй стороной произошедшего конфликта, — сообщили спустя 2 месяца после инцидента в пресс-службе полиции.

Полиция задержала троих участников конфликта на Хилокском рынке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД. 7 октября на улице Малыгина произошла массовая драка — участники открыли стрельбу и били автомобили неприятелей. Чтобы прекратить конфликт, на рынок пришлось вызывать ОМОН.

Также в ведомстве добавили, что сейчас возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.



Спустя неделю после конфликта на Хилокском рынке в МВД сообщили, что задержали двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве. Официально в МВД не подтверждают, что задержан именно директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, а его люди требовали с сотрудников рынка деньги (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).

Перестрелка рядом с Хилокским рынком произошла 7 октября. Мы следили онлайн за происходящим. Позже очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Одной стрельбой драка не закончилась. Разъярённая толпа работников рынка разбила камнями и палками Infiniti, а потом подожгла её.



Здесь можно прочитать полную хронику конфликта на Хилокском рынке.