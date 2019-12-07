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Новосибирцы вышли на пикет в поддержку фем-художницы — её обвинили в распространении порнографии

Фем-художница рисовала бодипозитивные картинки. Сейчас она под домашним арестом

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Новосибирские феминистки считают дело политическим

Новосибирские феминистки считают дело политическим

Новосибирцы вышли на пикет в поддержку художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой в сквер на улице Орджоникидзе. Юлия Цветкова ЛГБТ- и фем-активистка. Как сообщает издание «Медиазона», против неё возбудили дело о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК) из-за записей в паблике «Монологи вагины». Также Цветкову обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В конце ноября суд отправил её под домашний арест.

Рисунки, на которых в том числе была изображена вульва, Цветкова сопровождала подписями, например, «Давайте снимем табу с женской физиологии!».

Фем-активистки называют дело против Цветковой абсурдным и по всей стране выходят на пикеты в поддержку художницы.

— На Юлию идёт огромное количество давления со стороны правоохранительных органов, её мать заявляла о вымогательстве взятки за прекращение уголовного преследования против своей дочери. Это два абсурдных дела, явно заведённых на активистку по политическим мотивам, не имеют права оставаться незамеченными, — считают представительницы Новосибирской феминистской группы.

Участники пикета считают, что рисунки Цветковой нельзя называть порнографическими

Участники пикета считают, что рисунки Цветковой нельзя называть порнографическими

Летом больше 20 новосибирцев вышли с плакатами на пикет в поддержку сестёр Хачатурян в Академгородке. Его участники считают, что в России необходимо принять закон, который бы защитил жертв домашнего насилия.

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феминисткиЛГБТ
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КОММЕНТАРИИ (8)

Ольга
7 дек 2019 в 15:49

Мне кажется женщины которые вышли на пикет совсем уже с ума сошли

я драчистый изумруд
7 дек 2019 в 15:47

Свободу вагинохудожнице!

Хмельная застава
7 дек 2019 в 15:44

Знаете, как называется пристрастие митинговать по любому поводу? Правильно! Пикетоголизм! Больные люди, их надо лечить