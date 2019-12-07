В НГТУ начали ремонт главного корпуса перед Молодёжным чемпионатом мира по хоккею

Сегодня, 7 декабря, в НГТУ начали ремонтировать главный корпус — фасады планируют обновить к Молодёжному чемпионату мира 2023 года.
— Сейчас ремонтируют крышу, весной начнется ремонт фасадов. Деньги выделило Минобрнауки РФ — всего 65 миллионов рублей. Деньги пойдут не только на главный корпус, а также на кампус, общежития и другие корпуса, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Новосибирске и Омске в 2023 году. К проведению турнира в Новосибирске планируют построить новый ЛДС и станцию метро «Спортивная» на левом берегу.
Год назад мэрия Новосибирска решила, что к МЧМ нужно привести улицы и фасады города к единому виду. Чиновники решили утвердить паспорта фасадов домов. Вот только заплатить за это придётся, видимо, простым новосибирцам. Подробности — в материале НГС.