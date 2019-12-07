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В НГТУ начали ремонт главного корпуса перед Молодёжным чемпионатом мира по хоккею

На ремонт фасадов НГТУ потратят более 60 миллионов рублей

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Ремонт фасадов первого корпуса и общежитий в НГТУ приурочили к Молодёжному чемпионату мира по хоккею

Ремонт фасадов первого корпуса и общежитий в НГТУ приурочили к Молодёжному чемпионату мира по хоккею

Сегодня, 7 декабря, в НГТУ начали ремонтировать главный корпус — фасады планируют обновить к Молодёжному чемпионату мира 2023 года.

— Сейчас ремонтируют крышу, весной начнется ремонт фасадов. Деньги выделило Минобрнауки РФ — всего 65 миллионов рублей. Деньги пойдут не только на главный корпус, а также на кампус, общежития и другие корпуса, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Новосибирске и Омске в 2023 году. К проведению турнира в Новосибирске планируют построить новый ЛДС и станцию метро «Спортивная» на левом берегу.

Год назад мэрия Новосибирска решила, что к МЧМ нужно привести улицы и фасады города к единому виду. Чиновники решили утвердить паспорта фасадов домов. Вот только заплатить за это придётся, видимо, простым новосибирцам. Подробности — в материале НГС.

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МЧМ-2023НГТУ
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КОММЕНТАРИИ (8)

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7 дек 2019 в 14:24

Маловато дали

Житель города N
7 дек 2019 в 14:23

Чтобы вообще делала мэрия если бы не чемпионат?? Правильно, ничего бы не делала и К. Маркса и другие улицы левого берега продолжили бы обсыпаться

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7 дек 2019 в 14:23

Как вчера Сибирь сыграла... Кто знает... Наверное разгромила Джокеров...