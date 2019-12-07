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Студентка из Новосибирска покинула шоу «Голос»

Полина Гагарина похвалила тембр певицы, но Константин Меладзе выбрал другого певца

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Новосибирская певица продержалась на шоу почти 2 месяца&nbsp;

Новосибирская певица продержалась на шоу почти 2 месяца 

Бывшая студентка Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова Валерия Миронова покинула шоу Первого канала «Голос». В выпуске 6 декабря участники «Голоса» проходили испытание «Нокауты» — команды разбивали по тройкам, а после выступлений наставник выбирал одного исполнителя, который оставался в шоу.

Наставник Константин Меладзе поставил Валерию Миронову в первую тройку с Даниилом Королёвым и Елизаветой Шалуба. Валерия спела песню Стиви Уандера «Don't you worry».

— Обожаю эту песню. Ты спела её восхитительно, роскошный голос, роскошный тембр, — отметила наставник другой команды певица Полина Гагарина. Однако Константин Меладзе решил, что не хочет продолжать работать дальше ни с Валерией Мироновой, ни с Елизаветой Шалуба. 

— Я выбираю не только артиста, но и музыку, которую я хотел бы слышать дальше в проекте. И носитель этой музыки Даниил Королёв, — резюмировал Константин Меладзе.

Валерия Миронова продержалась на шоу «Голос» почти два месяца. Певица родилась в Якутии, но в 16 лет переехала в Новосибирск и поступила в музыкальный колледж. Ранее НГС побеседовал с Валерией и узнал пять интересных фактов о ней.

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"Голос""Первый канал"
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КОММЕНТАРИИ (11)

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7 дек 2019 в 12:00

Говорил же выкинут бездельницу...

Фото пользователя
7 дек 2019 в 11:57

А я покинул ЧОП, отработав смену. Зачем такое в новостях писать?

Иван
7 дек 2019 в 11:58

Новосибирск не позорьте хотя бы...