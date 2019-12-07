Студентка из Новосибирска покинула шоу «Голос»

Бывшая студентка Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова Валерия Миронова покинула шоу Первого канала «Голос». В выпуске 6 декабря участники «Голоса» проходили испытание «Нокауты» — команды разбивали по тройкам, а после выступлений наставник выбирал одного исполнителя, который оставался в шоу.

Наставник Константин Меладзе поставил Валерию Миронову в первую тройку с Даниилом Королёвым и Елизаветой Шалуба. Валерия спела песню Стиви Уандера «Don't you worry».

— Обожаю эту песню. Ты спела её восхитительно, роскошный голос, роскошный тембр, — отметила наставник другой команды певица Полина Гагарина. Однако Константин Меладзе решил, что не хочет продолжать работать дальше ни с Валерией Мироновой, ни с Елизаветой Шалуба.