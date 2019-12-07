Закрытому «Люксору» нашли замену — рассказываем, какой кинотеатр откроется в ТРЦ «Галерея»

Новосибирск — первый город в Сибири, в котором появится кинотеатр сети

На месте бывшего кинотеатра «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» откроется мультиплекс сети кинотеатров «КАРО» «КАРО 9 Галерея» — открытие запланировано на этот месяц.

Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе сети, новый кинотеатр будет вмещать 9 залов и кинобар:

— Здесь будет представлен традиционный попкорн, но в широком ассортименте, с сезонными вкусами, начос, здоровое питание, специальное меню для детей, — рассказали в «КАРО».

В пресс-службе также рассказали, что в мультиплексе помимо новинок проката будут показывать авторское кино и трансляции театральных постановок.