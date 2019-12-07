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Культура

Закрытому «Люксору» нашли замену — рассказываем, какой кинотеатр откроется в ТРЦ «Галерея»

Открытие запланировано на декабрь

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Новосибирск&nbsp;— первый город в Сибири, в котором появится кинотеатр сети&nbsp;

Новосибирск — первый город в Сибири, в котором появится кинотеатр сети 

На месте бывшего кинотеатра «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» откроется мультиплекс сети кинотеатров «КАРО» «КАРО 9 Галерея» — открытие запланировано на этот месяц. 

Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе сети, новый кинотеатр будет вмещать 9 залов и кинобар:

— Здесь будет представлен традиционный попкорн, но в широком ассортименте, с сезонными вкусами, начос, здоровое питание, специальное меню для детей, — рассказали в «КАРО».

В пресс-службе также рассказали, что в мультиплексе помимо новинок проката будут показывать авторское кино и трансляции театральных постановок. 

Открыть кинотеатр планируют в этом месяце:

— Мы рассчитываем открыть кинотеатр в ближайший месяц. В течение ещё нескольких месяцев мы сделаем реконструкцию, которая не повлияет на гостей, кинотеатр будет функционировать. Уже после реконструкции состоится торжественное открытие. В рамках запланированной деятельности мы будем регулярно проводить премьеры, спецпоказы эксклюзивного контента, — объяснили в пресс-службе. 

В кинотеатре будет 9 залов

В кинотеатре будет 9 залов

Кинотеатр «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» не работает с 7 ноября. По информации источников НГС, знакомых с ситуацией, управляющая компания ТРЦ «Галерея Новосибирск» АО «ТПС Недвижимость» в одностороннем порядке расторгла с «Люксором» договор аренды.

Кинотеатр сети работал в Новосибирске с 2015 года. В нём было 10 залов, рассчитанных на 1600 зрителей. В 2017 году здесь за месяц до всероссийской премьеры показали скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда»: из-за большого интереса к фильму его показали одновременно сразу в четырёх залах.

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кино
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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
7 дек 2019 в 00:32

в цоколе особняка в Плотниково сделал домашний кинотеатр и смотрю фильмы. Намного лучше чем эти ваши кинотеатры.

Фото пользователя
7 дек 2019 в 00:32

Хожу только в НОВАТ - это лучшие театр.

7 дек 2019 в 00:32

Отличный пример коррупции.