Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирске

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей и председателей федеральных судов, двое из них будут работать в Новосибирске.
— Назначить на 6-летний срок полномочий <...> в Новосибирской области заместителем председателя Октябрьского районного суда г. Новосибирска Сидорчук Маргариту Владимировну. <...> Назначить <...> судьей Арбитражного суда Новосибирской области Морозову Любовь Николаевну, — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Маргарита Сидорчук до этого 8 лет работала судьей в гражданской коллегии Октябрьского районного суда. Любовь Морозова с 1999 года работала в Ленинском районном суде Самары.
В начале октября Владимир Путин уволил главного следователя новосибирской полиции Андрея Неупокоева, который работал заместителем главы областного управления МВД с 2017 года.