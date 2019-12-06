Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирске

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей и председателей федеральных судов, двое из них будут работать в Новосибирске.

— Назначить на 6-летний срок полномочий <...> в Новосибирской области заместителем председателя Октябрьского районного суда г. Новосибирска Сидорчук Маргариту Владимировну. <...> Назначить <...> судьей Арбитражного суда Новосибирской области Морозову Любовь Николаевну, — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.