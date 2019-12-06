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Страна и мир

Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирске

Одна из них переедет в Новосибирск из Самары

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Президент подписал приказ 6 декабря

Президент подписал приказ 6 декабря

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей и председателей федеральных судов, двое из них будут работать в Новосибирске.

— Назначить на 6-летний срок полномочий <...> в Новосибирской области заместителем председателя Октябрьского районного суда г. Новосибирска Сидорчук Маргариту Владимировну. <...> Назначить <...> судьей Арбитражного суда Новосибирской области Морозову Любовь Николаевну, — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Маргарита Сидорчук до этого 8 лет работала судьей в гражданской коллегии Октябрьского районного суда. Любовь Морозова с 1999 года работала в Ленинском районном суде Самары.

В начале октября Владимир Путин уволил главного следователя новосибирской полиции Андрея Неупокоева, который работал заместителем главы областного управления МВД с 2017 года.

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указыназначенияпрезидент
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КОММЕНТАРИИ (33)

Энтони
6 дек 2019 в 23:45

Я бы не подумал, что судей могут из других городов назначить. Мне казалось, они внутри региона только перемещаются по служебной лестнице

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6 дек 2019 в 23:43

Живешь-живешь себе в Самаре, а потом бац! И едешь в Сибирь)) но всё же повышение по службе всегда к лучшему

6 дек 2019 в 23:40

Когда один человек рулит всей судебной системой страны, это какой-то позор🤦🏻‍♀️