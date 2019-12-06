Два человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с «Мерседесом» на Чуйском тракте

Вечером 6 декабря в Черепановском районе Новосибирской области рейсовый автобус столкнулся с микроавтобусом «Мерседес» — пассажиры микроавтобуса доставлены в больницу. ДТП произошло на 103 километре ФАД Р-256.
— Столкновение рейсового автобуса «Барнаул-Новосибирск» и микроавтобуса «Мерседес». В автобусе находились 20 пассажиров и 1 водитель, не пострадали. В микроавтобусе находились 2 человека. Трасса не перекрывалось. Пассажиров автобуса заберет следующий в попутном направлении автобус, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков. Он добавил, что два пассажира микроавтобуса пострадали — на «скорой» их доставили в Черепановскую ЦРБ.
В ноябре на трассе Р-255 произошла серьезная авария. Столкнулись три автомобиля — Hyundai Solaris, грузовик и Toyota Camry, погибли водитель и его попутчик по BlaBlaCar. Погибли водитель и его попутчики по BlaBlaCar.