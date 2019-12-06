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Происшествия

Два человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с «Мерседесом» на Чуйском тракте

Пассажиров «Мерседеса» доставили в черепановскую больницу

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В пассажирском автобусе ехал 21 человек

В пассажирском автобусе ехал 21 человек

Вечером 6 декабря в Черепановском районе Новосибирской области  рейсовый автобус столкнулся с микроавтобусом «Мерседес» — пассажиры микроавтобуса доставлены в больницу. ДТП произошло на 103 километре ФАД Р-256. 

— Столкновение рейсового автобуса «Барнаул-Новосибирск» и микроавтобуса «Мерседес». В автобусе находились 20 пассажиров и 1 водитель, не пострадали. В микроавтобусе находились 2 человека. Трасса не перекрывалось. Пассажиров автобуса заберет следующий в попутном направлении автобус, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков. Он добавил, что два пассажира микроавтобуса пострадали — на «скорой» их доставили в Черепановскую ЦРБ.

ДТП произошло на 103 километре&nbsp;ФАД Р-256

ДТП произошло на 103 километре ФАД Р-256

В ноябре на трассе Р-255 произошла серьезная авария. Столкнулись три автомобиля — Hyundai Solaris, грузовик и Toyota Camry, погибли водитель и его попутчик по BlaBlaCar. Погибли водитель и его попутчики по BlaBlaCar.

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дтп на трассе
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КОММЕНТАРИИ (5)

с богаткова
6 дек 2019 в 22:23

Автобусы опасны. 50 лет за рулем, последний год на бугатти тайп атлантик 1936 г.в. езжу и ни разу не попал в дтп.

Фото пользователя
6 дек 2019 в 22:22

Поэтому надо не на рейсовых автобусах ездить, а на собственном автомобиле.

6 дек 2019 в 22:25

Колеи там нет.
Превышение скорости?
Отвлекся на телефон?
Торопился домой на выходные?
Будьте осторожны! Не ты, так тебя.