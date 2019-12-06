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Нос к носу: ХК «Сибирь» уступила финскому «Йокериту» в домашнем матче

Счёт игры 3:4

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Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

Вечером 6 декабря, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла хельсинкскому «Йокериту». Счёт игры составил 3:4 в пользу команды из Финляндии. 

Счёт открыли на 6-й минуте игры хоккеисты «Йокерита», а к концу первого периода финские спортсмены удвоили отрыв. На 30-й минуте игры новосибирским хоккеистам удалось забросить первую шайбу. Реализовав большинство, гол забил нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен. Через минуту ещё один гол забил другой нападающий «Сибири» — Александр Шаров. 

Во время игры было немало нарушений

Во время игры было немало нарушений

На 36-й минуте «Йокерит» отыграл ещё одно очко, и уже через минуту «Сибирь» забила следующий гол. Решающий гол за две минуты до конца третьего периода забил «Йокерит».

На воротах «Сибири» был&nbsp;Харри Сятери

На воротах «Сибири» был Харри Сятери

Счёт открыли на 6-й минуте игры хоккеисты «Йокерита»

Счёт открыли на 6-й минуте игры хоккеисты «Йокерита»

Йокерит на 4 строчке турнирной таблицы конференции «Запад»

Йокерит на 4 строчке турнирной таблицы конференции «Запад»

Сейчас Сибирь на 7 строчке турнирной таблицы конференции «Восток»

Сейчас Сибирь на 7 строчке турнирной таблицы конференции «Восток»

На воротах «Йокерита» был&nbsp;Янис Калниньш

На воротах «Йокерита» был Янис Калниньш

В среду хоккейная «Сибирь» встречалась с омским «Авангардом». Новосибирская команда выиграла у «Авангарда», но произошло и кое-что поинтереснее — молодой человек подарил своей девушке букет роз и сделал ей предложение прямо на матче.

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хоккейкхл
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КОММЕНТАРИИ (7)

Точняк
6 дек 2019 в 22:55

Проиграл всю зарплату(говорил же директор какую ставку делать(как дожить до зарплаты?делитесь лайфхаками ребята.

Фото пользователя
6 дек 2019 в 22:54

Поставил на точный счет и выиграл 20 200 рублей.

6 дек 2019 в 22:57

По совету директора поставил на тотал больше 6.5 20 рублей под 3.7