Нос к носу: ХК «Сибирь» уступила финскому «Йокериту» в домашнем матче

Вечером 6 декабря, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла хельсинкскому «Йокериту». Счёт игры составил 3:4 в пользу команды из Финляндии.
Счёт открыли на 6-й минуте игры хоккеисты «Йокерита», а к концу первого периода финские спортсмены удвоили отрыв. На 30-й минуте игры новосибирским хоккеистам удалось забросить первую шайбу. Реализовав большинство, гол забил нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен. Через минуту ещё один гол забил другой нападающий «Сибири» — Александр Шаров.
На 36-й минуте «Йокерит» отыграл ещё одно очко, и уже через минуту «Сибирь» забила следующий гол. Решающий гол за две минуты до конца третьего периода забил «Йокерит».
В среду хоккейная «Сибирь» встречалась с омским «Авангардом». Новосибирская команда выиграла у «Авангарда», но произошло и кое-что поинтереснее — молодой человек подарил своей девушке букет роз и сделал ей предложение прямо на матче.