Сегодня вечером, 6 декабря, на пересечении улиц Мичурина и Гоголя столкнулись трамвай № 13 и автобус № 18. От удара трамвай сошел с рельсов.

Звонок об этом поступил в службу 112 в 18:15. От удара у автобуса смяло переднюю правую часть и лопнуло лобовое стекло. Трамвай сошёл с рельсов, кроме того, ему вдавило левую часть кабины. Участники перекрыли одну из полос для движения.