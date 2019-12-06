Сегодня вечером, 6 декабря, на пересечении улиц Мичурина и Гоголя столкнулись трамвай
Звонок об этом поступил в службу 112 в 18:15. От удара у автобуса смяло переднюю правую часть и лопнуло лобовое стекло. Трамвай сошёл с рельсов, кроме того, ему вдавило левую часть кабины. Участники перекрыли одну из полос для движения.
Как передает корреспондент НГС Александра Бруня, ещё три трамвая
Сегодня в Новосибирске был аномально теплый день, а на дорогах появилась гололедица. Из-за этого в городе было много аварий — НГС в режиме онлайн следил за ситуацией на дорогах.