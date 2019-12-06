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Происшествия

Автобус столкнулся с трамваем напротив «Галереи» — на месте до сих пор пробка

От удара трамвай сошел с рельсов

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Сегодня вечером, 6 декабря, на пересечении улиц Мичурина и Гоголя столкнулись трамвай № 13 и автобус № 18. От удара трамвай сошел с рельсов. 

Звонок об этом поступил в службу 112 в 18:15. От удара у автобуса смяло переднюю правую часть и лопнуло лобовое стекло. Трамвай сошёл с рельсов, кроме того, ему вдавило левую часть кабины. Участники перекрыли одну из полос для движения. 

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на месте ДТП до сих пор пробка

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на месте ДТП до сих пор пробка

Как передает корреспондент НГС Александра Бруня, ещё три трамвая № 13 остановились на месте аварии и не могут проехать. 

Пробка не рассасывается уже больше двух часов

Пробка не рассасывается уже больше двух часов

Сегодня в Новосибирске был аномально теплый день, а на дорогах появилась гололедица. Из-за этого в городе было много аварий — НГС в режиме онлайн следил за ситуацией на дорогах.

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дтпобщественный траснпорт
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КОММЕНТАРИИ (8)

Лещ
6 дек 2019 в 21:08

Надо лишить прав водительских автобусника.

с богаткова
6 дек 2019 в 21:08

У трамвая приоритет.

Фото пользователя
6 дек 2019 в 21:08

Фу-фу-фу там чо на фотге чья-то кровищща?😳