Новосибирск пережил самый теплый день декабря — смотрим, как это было

Сегодня, 6 декабря, в Новосибирске был аномально теплый день — температура в городе колебалась от 0 до +1 градуса, а утром даже прошел мелкий дождь. Из-за такой погоды утром на тротуарах появилась ледяная корка, а к обеду пешеходные дорожки заполнила слякоть. НГС собрал 10 фотографий о самом теплом дне зимы.

По словам специалистов, такие «природные качели» характерны для начала зимы, пока что зимние морозы над нашими районами устанавливаться не будут, в ближайшее время любые похолодания будут кратковременными

Из-за аварий и гололедицы в городе были сильные пробки. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Карты», уровень пробок в городе оценивается в 5 баллов из 10

На дорогах Новосибирска уже второй год борются со снегом и льдом при помощи химического реагента «Бионорд». До последнего времени в городе использовали так называемый однокомпонентный «сухой» вариант — твёрдые частицы «Бионорда» разбрасывали по проезжей части. С прошлой недели начали использовать жидкость вместе с твердыми частицами, то есть настоящую «московскую химию». НГС разобрался, будут ли машины ржаветь, что в действительности представляет собой «Бионорд» и как он работает.