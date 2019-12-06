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Дороги и транспорт

Новосибирск пережил самый теплый день декабря — смотрим, как это было

НГС публикует 10 кадров слякоти на тротуарах и луж на дорогах

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Сегодня передвигаться по городу было трудно и пешеходам, и автомобилистам

Сегодня передвигаться по городу было трудно и пешеходам, и автомобилистам

Сегодня, 6 декабря, в Новосибирске был аномально теплый день — температура в городе колебалась от 0 до +1 градуса, а утром даже прошел мелкий дождь. Из-за такой погоды утром на тротуарах появилась ледяная корка, а к обеду пешеходные дорожки заполнила слякоть. НГС собрал 10 фотографий о самом теплом дне зимы. 

По словам синоптиков, потеплело в городе из-за действия циклона,&nbsp;который пришел из районов Северного Казахстана

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Однако к вечеру и ночи передают похолодание до&nbsp;–8

Однако к вечеру и ночи передают похолодание до –8

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По словам специалистов, такие «природные качели» характерны для начала зимы, пока что зимние морозы над нашими районами устанавливаться не будут, в ближайшее время любые похолодания будут кратковременными

Сегодня в городе было очень скользко. С появлением гололедицы в Новосибирске традиционно&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/66302335/" class="_">растёт число обращений в травмпункты</a>

Сегодня в городе было очень скользко. С появлением гололедицы в Новосибирске традиционно растёт число обращений в травмпункты

В городе случилось много аварий. НГС <a href="https://news.ngs.ru/preview/66385729/" target="_blank" class="_">в режиме онлайн</a> следил за ситуацией на дорогах

В городе случилось много аварий. НГС в режиме онлайн следил за ситуацией на дорогах

Из-за аварий и гололедицы в городе были сильные пробки. Сейчас,&nbsp;по данным сервиса «Яндекс.Карты», уровень пробок в городе оценивается в 5 баллов из 10

Из-за аварий и гололедицы в городе были сильные пробки. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Карты», уровень пробок в городе оценивается в 5 баллов из 10

Зимой большая часть дорог покрывается коричневой кашей&nbsp;— смесью снега и реагентов. Мы изучили опыт разных городов и попытались разобраться,&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/66371152/" class="_">что поможет избавиться от зимней грязи на дорогах</a>

Зимой большая часть дорог покрывается коричневой кашей — смесью снега и реагентов. Мы изучили опыт разных городов и попытались разобраться, что поможет избавиться от зимней грязи на дорогах

Актуальную температуру воздуха в Новосибирске можно смотреть каждый день на портале&nbsp;<a href="https://pogoda.ngs.ru/" class="_" target="_blank">НГС.ПОГОДА</a>&nbsp;

Актуальную температуру воздуха в Новосибирске можно смотреть каждый день на портале НГС.ПОГОДА 

На дорогах Новосибирска уже второй год борются со снегом и льдом при помощи химического реагента «Бионорд». До последнего времени в городе использовали так называемый однокомпонентный «сухой» вариант — твёрдые частицы «Бионорда» разбрасывали по проезжей части. С прошлой недели начали использовать жидкость вместе с твердыми частицами, то есть настоящую «московскую химию». НГС разобрался, будут ли машины ржаветь, что в действительности представляет собой «Бионорд» и как он работает.

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слякотьБионорд
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КОММЕНТАРИИ (23)

Фото пользователя
6 дек 2019 в 19:55

Отличная была погода... Ходил выписывал лещеков автоведроводителям за тупость на дорогах...

Гость
6 дек 2019 в 19:53

Сегодня столько много РСП было на улицах,в коротких юбчонках.Наверно искали аленяк,

Фото пользователя
6 дек 2019 в 20:00

Хватит ныть и скулить... Вы заслуживаете такую погоду...