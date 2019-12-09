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Страна и мир

Мы просто напомнить: как работает и отдыхает Новосибирск в новогодние праздники

Внутри — календарь, чтобы вы не запутались в выходных

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До новогодних каникул осталось 22 дня

До новогодних каникул осталось 22 дня

Начнем неделю с добрых и полезных новостей: до новогодних праздников осталось три недели и один день. 31 декабря в этом году — официально рабочее. Если ваш работодатель не сделал этот день внеплановым выходным, помните, что вы все равно в праве покинуть рабочее место на час раньше — таковы правила Минтруда. С 1 по 8 января — новогодние каникулы, а 9-го числа можно снова возвращаться на работу.

Первая рабочая неделя года продлится всего два дня — 9 и 10 января. 11 и 12 января — стандартные выходные. Чтобы не путаться в датах, сохраните себе наш календарь.

Кому-то 31 декабря можно не идти на работу, а всем остальным позволительно уйти на час раньше

Кому-то 31 декабря можно не идти на работу, а всем остальным позволительно уйти на час раньше

Следующие праздничные выходные накроют страну в феврале: в честь Дня защитника Отечества отдохнем три дня, с 22 по 24 февраля. 

Первая половина года щедра на длительные выходные

Первая половина года щедра на длительные выходные

Кстати, еще раньше мы рассказывали, когда выгодно идти в отпуск в 2020 году. Если шеф требует с вас даты отдыха (а по закону он обязан это делать), подсмотрите наш полезный календарь

Не можем не спросить: вам нравится отдыхать по несколько дней, как в новогодние праздники?

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    новогодние праздникикак отдохнуть
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    КОММЕНТАРИИ (2)

    9 дек 2019 в 07:49

    Прочитал статью и хотел уже было налить себе...

    Сэр
    9 дек 2019 в 07:36

    Ещё бы билет на самолёт был как в Китае. А то эти два монополиста (Аэрофлот и Сибирь) не пускают в Россию иностранных перевозчиков-цены бы в миг упали в разы!