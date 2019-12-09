Мы просто напомнить: как работает и отдыхает Новосибирск в новогодние праздники

Начнем неделю с добрых и полезных новостей: до новогодних праздников осталось три недели и один день. 31 декабря в этом году — официально рабочее. Если ваш работодатель не сделал этот день внеплановым выходным, помните, что вы все равно в праве покинуть рабочее место на час раньше — таковы правила Минтруда. С 1 по 8 января — новогодние каникулы, а 9-го числа можно снова возвращаться на работу.

Первая рабочая неделя года продлится всего два дня — 9 и 10 января. 11 и 12 января — стандартные выходные. Чтобы не путаться в датах, сохраните себе наш календарь.