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Культура

Эпатажный снимок новосибирского фотографа с обнажённой моделью попал на обложку французского журнала

Артём Ионов штурмует модные журналы и мечтает когда-нибудь поработать с Vogue

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Именно этот кадр Артёма Ионова попал на обложку журнала Moevir

Именно этот кадр Артёма Ионова попал на обложку журнала Moevir

Фотограф из Новосибирска Артём Ионов поработал с модным французским журналом Moevir — кадры его фотосессии попали на обложку издания. Снимки он на днях опубликовал в своём Instagram.

— Схема примерно такая: мы проводим творческую съёмку своей командой и начинаем рассылать по известным журналам. Один или другой журнал соглашается взять её себе, — рассказал он корреспонденту НГС.

По словам фотографа, в съёмке участвовала местная новосибирская команда

По словам фотографа, в съёмке участвовала местная новосибирская команда

По его словам, за фотосъёмку он не получил гонорара, а «только пиар».

— Мы просто собрались командой и решили сделать что-то крутое, — добавил Артём Ионов. — Конечно, перед тем как отправлять в тот или иной журнал фото, он тщательно изучается. У каждого журнала своя стилистика. Для Moevir мы старались делать красиво, ярко, эпатажно.

Во время съёмки Артём Ионов старался придерживаться эпатажной стилистики издания

Во время съёмки Артём Ионов старался придерживаться эпатажной стилистики издания

О том, планирует ли журнал продолжать сотрудничество с Артёмом Ионовым, ему ничего неизвестно. А в планах фотографа — продолжать делать модные фотосъёмки для других специализированных журналов о моде. Следующая ступень, по его словам, — известные издания вроде Vogue и Elle.

Гонорар за публикацию снимков не был предусмотрен

Гонорар за публикацию снимков не был предусмотрен

В сентябре НГС рассказывал о новосибирском фотографе Марии Суминой, чьи снимки публикует сайт итальянского Vogue.

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фотографмодаАртём Ионов
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КОММЕНТАРИИ (22)

Фото пользователя
6 дек 2019 в 19:39

Это эпатажный снимок?Упала со стула от того,что обычные титьки под кружевом и стрелы красные на глазах это эпатаж ,взявший штурмом модный журнал..

Фото пользователя
6 дек 2019 в 19:42

да в таком виде барышни в маршрутках ездят и на корпоративы ходят

ип_
6 дек 2019 в 19:50

Да ладно вам, классные сиськи - натуральные, без силикона, приятная форма и размер.