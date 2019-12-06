Эпатажный снимок новосибирского фотографа с обнажённой моделью попал на обложку французского журнала

Именно этот кадр Артёма Ионова попал на обложку журнала Moevir

Фотограф из Новосибирска Артём Ионов поработал с модным французским журналом Moevir — кадры его фотосессии попали на обложку издания. Снимки он на днях опубликовал в своём Instagram.



— Схема примерно такая: мы проводим творческую съёмку своей командой и начинаем рассылать по известным журналам. Один или другой журнал соглашается взять её себе, — рассказал он корреспонденту НГС.