Эпатажный снимок новосибирского фотографа с обнажённой моделью попал на обложку французского журнала

Фотограф из Новосибирска Артём Ионов поработал с модным французским журналом Moevir — кадры его фотосессии попали на обложку издания. Снимки он на днях опубликовал в своём Instagram.
— Схема примерно такая: мы проводим творческую съёмку своей командой и начинаем рассылать по известным журналам. Один или другой журнал соглашается взять её себе, — рассказал он корреспонденту НГС.
По его словам, за фотосъёмку он не получил гонорара, а «только пиар».
— Мы просто собрались командой и решили сделать что-то крутое, — добавил Артём Ионов. — Конечно, перед тем как отправлять в тот или иной журнал фото, он тщательно изучается. У каждого журнала своя стилистика. Для Moevir мы старались делать красиво, ярко, эпатажно.
О том, планирует ли журнал продолжать сотрудничество с Артёмом Ионовым, ему ничего неизвестно. А в планах фотографа — продолжать делать модные фотосъёмки для других специализированных журналов о моде. Следующая ступень, по его словам, — известные издания вроде Vogue и Elle.
В сентябре НГС рассказывал о новосибирском фотографе Марии Суминой, чьи снимки публикует сайт итальянского Vogue.