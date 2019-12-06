«Такое зверство совершили»: эколог написал в прокуратуру после публикации НГС о приклеенных синицах

В своём обращении Дубынин процитировал недавнюю публикацию НГС о том, что в ТРЦ «Галерея Новосибирск» стали расставлять клеевые ловушки для синиц . Он заявил о «большом общественном резонансе и единодушном осуждении жестоких поступков работников ТРЦ "Галерея" со стороны читателей сайта».

— В связи с изложенным прошу принять меры к устранению нарушений законодательства и пресечению незаконных и жестоких по отношению к животным действий сотрудников ТРЦ «Галерея», — пишет в заявлении Дубынин.

Эколог объяснил причины своего обращения в разговоре с корреспондентом НГС.

— Меня эта ситуация сильно возмутила. Считаю, что нельзя, условно говоря, взять и стрелять в кого попало, нужно в любом случае разрешение на то, чтобы эти действия совершать, будь то охотничьи или не охотничьи. Плюс ко всему это было совершенно негуманно, это совершается в присутствии детей, и это уже закон о жестоком обращении с животными. В принципе за это предусмотрена и уголовная ответственность. Об этом всём я написал городскому прокурору через интернет-приёмную, — рассказал Александр Дубынин.



По словам эколога, с подобными случаями жестокого отношения к птицам «за пределами добра и зла» в зданиях торговых центров он прежде не сталкивался.

— Это выбивается из всего, что я наблюдал до этого. Это же те самые птицы, благодаря которым мы так радостно детей воспитываем, что, мол, давайте покормим синиц, давайте устроим Синичкин день и так далее, кормушки на собранные деньги строим. Но находятся граждане, которые действуют жестоко и насильственно, — объяснил Дубынин.



По мнению эколога, есть разные гуманные способы разрешения ситуации с птицами. Эколог считает, в качестве альтернативы можно устраивать кормушки рядом с торговыми центрами, чтобы птицы в поисках пищи не залетали в здание. Также эколог предложил сделать внутри зданий отдельные пункты концентрации залетевших птиц. Либо ставить сетки на окна, через которые птицы не могут залететь внутрь.



— Синицы довольно доверчивые, их не сложно специальной какой-то ловушкой без нанесения ущербов отлавливать и выпускать на волю. Вопрос в том, что люди подошли к этой проблеме, не подумав. Они решили эту проблему, не подумав, как поступить более гуманно, и такое зверство совершили. Если им не хватило экспертов каких-то, но у нас тут есть люди, целые институты, лаборатории, занимающиеся поведением птиц. Этот вопрос можно было бы решить. Но не устраивать такую казнь, — высказался зоозащитник.

