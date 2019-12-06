Люди в масках забрали новосибирскую чиновницу прямо с совещания. Рассказываем, что случилось

Днем в эту пятницу, 6 декабря, в администрацию Первомайского района нагрянули силовики в масках. Они вывели с совещания высокопоставленную чиновницу — руководителя одного из отделов. Коротко в 5 тезисах рассказываем — кого и за что задержали.
За что задержали чиновницу
По версии прокуратуры, 20 июня 2012 года начальница одного из отделов администрации Первомайского района, действуя «от имени умершей в 2010 году гражданки», приобрела право собственности на земельный участок площадью 815 квадратных метров. Кадастровая стоимость этого участка, находящегося в муниципальной собственности, составляет 387 тысяч рублей.
Кого именно задержали
В прокуратуре уточнили, что речь идёт о 52-летней начальнице отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района. Согласно данным официального сайта мэрии, такую должность занимает Елена Семёнова.
Полиции пришлось прервать совещание в администрации Первомайского района, чтобы задержать женщину
В чём её обвиняют
Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенного в крупном размере».
Какой срок грозит по этой статье
Максимальная санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев с ограничением свободы на срок до полутора лет.
Что происходит в настоящее время
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой.
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В конце октября суд в Новосибирске арестовал на два месяца председателя комитета по выдаче разрешений на проведение земельных работ мэрии Игоря Леончикова. Его подозревают в получении взятки.