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Криминал

Люди в масках забрали новосибирскую чиновницу прямо с совещания. Рассказываем, что случилось

Начальницу отдела архитектуры и строительства Первомайского района подозревают в мошенничестве

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За подозреваемой в мошенничестве Еленой Семеновой пришла толпа силовиков в масках

За подозреваемой в мошенничестве Еленой Семеновой пришла толпа силовиков в масках

Днем в эту пятницу, 6 декабря, в администрацию Первомайского района нагрянули силовики в масках. Они вывели с совещания высокопоставленную чиновницу — руководителя одного из отделов. Коротко в 5 тезисах рассказываем — кого и за что задержали. 

За что задержали чиновницу

По версии прокуратуры, 20 июня 2012 года начальница одного из отделов администрации Первомайского района, действуя «от имени умершей в 2010 году гражданки», приобрела право собственности на земельный участок площадью 815 квадратных метров. Кадастровая стоимость этого участка, находящегося в муниципальной собственности, составляет 387 тысяч рублей.

Кого именно задержали

В прокуратуре уточнили, что речь идёт о 52-летней начальнице отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района. Согласно данным официального сайта мэрии, такую должность занимает Елена Семёнова.

Полиции пришлось прервать совещание в администрации Первомайского района, чтобы задержать женщину

В чём её обвиняют

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенного в крупном размере».

Какой срок грозит по этой статье

Максимальная санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Что происходит в настоящее время

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой.

Вам известны важные подробности этого дела? Вы знаете, где находится этот земельный участок и что на нем располагается? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8 982 781–74–07.

В конце октября суд в Новосибирске арестовал на два месяца председателя комитета по выдаче разрешений на проведение земельных работ мэрии Игоря Леончикова. Его подозревают в получении взятки.

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КОММЕНТАРИИ (23)

6 дек 2019 в 18:47

Причины, поводы.... От лукавого всё...по- любому , максимум 2 варианта 1) Пошла против системы 2) Не поделилась « по понятиям» .

6 дек 2019 в 18:47

«Свободу Юрию Деточкину!»

6 дек 2019 в 18:45

В правительство на совещание зайдите тоже