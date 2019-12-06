6 декабря пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 63.81
eur 70.72
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 63.81
eur 70.72

Все новости

Все новости
Город

На одной из новосибирских ТЭЦ увеличат высоту дымовых труб: в СГК объяснили, зачем это нужно

Сейчас компания прорабатывает техническое решение для наращивания труб в полтора раза

1 391
21 Обсудить

Поделиться

Высоту труб будут увеличивать в 2021–2022 годах

Высоту труб будут увеличивать в 2021–2022 годах

Сибирская генерирующая компания завила, что увеличит в полтора раза высоту дымовых труб на ТЭЦ-4.

«Планируется увеличить высоту четырех труб станции в полтора раза — с 60 до 98 метров. Приступить к реализации проекта Сибирская генерирующая компания (СГК) намерена в 2021–2022 годах. Проработка технических решений начата с трубы № 3. По предварительной оценке, увеличение ее высоты обойдется в сумму порядка 100 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе компании.

Северная часть Новосибирска сейчас активно застраивается и растет, также увеличивается и потребление энергии, вырабатываемой ТЭЦ-4. Например, отпуск тепла по итогам этого года должен повыситься более чем на 6%, а в прошлом году прирост составил свыше 14%. Проект позволит при дальнейшем увеличении объемов производства станции не допустить роста концентрации загрязняющих веществ и даже снизить ее, утверждают в компании.

«Исторически сложилось, что у ТЭЦ-4 самые невысокие трубы среди всех новосибирских станций — всего 60 метров. Для сравнения, на ТЭЦ-3 высота дымовой трубы составляет 120 метров, а трубы главного корпуса ТЭЦ-5 — 260 метров», — пояснили в пресс-службе СГК.

Станция заработала в 1952 году в составе Новосибирского завода химконцентратов и уже на начальном этапе была ограничена в высоте дымовых труб. В непосредственной близости находится аэродром Новосибирского авиационного производственного объединения им. Чкалова.

Задача наращивания труб стояла давно: вопрос обсуждали еще в начале 2000-х годов. Руководство СГК после начала работы энергохолдинга в Новосибирске приняло решение вернуться к этой задаче. Однако до сих пор не было разрешения Новосибирского авиационного завода на увеличение высоты труб.

— В этом году, наконец, нам согласовали наращивание труб ТЭЦ-4 до 98 метров. Это улучшит зону рассеивания. Подчеркну, проект не означает, что сегодня 60-метровые трубы несут какую-то экологическую угрозу новосибирцам. Они и сейчас отвечают всем требованиям, и в зоне рассеивания при нашей юго-западной розе ветров населенных пунктов нет, — рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Он добавил, что около десяти лет назад газоочистное оборудование ТЭЦ-4 было модернизировано современными золоулавливающими установками: это батарейные эмульгаторы второго поколения на котлоагрегатах № 9 и 12 и электрофильтры на котлоагрегатах № 10 и 11. Оборудование позволяет улавливать около 99% золы твердого топлива.

В июле СГК сообщала, что на 2020 год запланировала ремонт теплотрассы, проложенной в теле Коммунального моста.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

СГК
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (21)

6 дек 2019 в 17:45

Предлагаю господину Колмакову надеть спецодежду и лично осмотреть внутреннее состояние эмульгаторов ТЭЦ-4, особенно котла №12, а уже потом трёкать про эффективность золоуловителей.

6 дек 2019 в 17:16

Бурому углю все равно какая высота,достанет везде сажа

Сергей
6 дек 2019 в 17:20

Что сажа от бурого угля уже завалила все окрестности ТЭЦ?