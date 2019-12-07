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Открытие любимой дороги Локтя, которая должна спасти Родники от пробок, вновь перенесли

Причина — в нерасторопном подрядчике, который не может доставить важное оборудование

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Асфальт на объекте уложили еще в октябре

Асфальт на объекте уложили еще в октябре

Движение по новой дороге, соединяющей улицы Фадеева и Гребенщикова на микрорайоне Родники в Новосибирске, вновь перенесли. Автомобилисты смогут проехать по ней лишь в следующем году.

Дорогу хотели открыть еще 15 октября, но в рамках госконтракта до сих пор не поставлено оборудование для сигнализации на железнодорожном переезде — крайние сроки открытия объекта переносятся уже на февраль 2020 года. 

— При заказе соответствующих устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) подрядчиком от АО «Желдоравтоматизация», являющимся единственным поставщиком такого оборудования, получен ответ, что испрашиваемое оборудование может быть поставлено в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Ввиду чего возникла необходимость продления и переноса сроков исполнения заключенного муниципального контракта, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. 

Планировалось, что эта дорожная стройка поможет разгрузить улицу Объединения и облегчит жителям района путь на работу и домой. Мэр Анатолий Локоть ранее называл дорогу своим «любимым объектом» и говорил, что «нет сомнения, что твёрдое покрытие — и сам переезд, и кусочек на Фадеева — будут сделаны».

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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РодникиФадееваПробкиЛокоть
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КОММЕНТАРИИ (27)

Вареник сладкий
7 дек 2019 в 14:00

Если за дело, за любое дело берется мэрия города Новосибирска, то как не трудно догадаться случится три проблемы: 1. подрядчики не те 2. денег не хватило 3. выпал снег/растаял снег

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7 дек 2019 в 14:01

А если пробок меньше не станет - дорогу разберут обратно?

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7 дек 2019 в 14:12

Родники... Снегири... Стрижи и Пашино это маленькие деревеньки... Нужно запретить жильцам этих районов приезжать в город... Колхозникам не место в городе...