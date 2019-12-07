Открытие любимой дороги Локтя, которая должна спасти Родники от пробок, вновь перенесли

Движение по новой дороге, соединяющей улицы Фадеева и Гребенщикова на микрорайоне Родники в Новосибирске, вновь перенесли. Автомобилисты смогут проехать по ней лишь в следующем году.



Дорогу хотели открыть еще 15 октября, но в рамках госконтракта до сих пор не поставлено оборудование для сигнализации на железнодорожном переезде — крайние сроки открытия объекта переносятся уже на февраль 2020 года.

— При заказе соответствующих устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) подрядчиком от АО «Желдоравтоматизация», являющимся единственным поставщиком такого оборудования, получен ответ, что испрашиваемое оборудование может быть поставлено в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Ввиду чего возникла необходимость продления и переноса сроков исполнения заключенного муниципального контракта, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

