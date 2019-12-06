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Происшествия

Чёрный седан закрутило на Толмачёвском шоссе — происшествие на скользкой дороге попало на видео

Ситуацию на шоссе осложняет колея

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На Толмачёвском шоссе постоянно происходят аварии из-за колеи

На Толмачёвском шоссе постоянно происходят аварии из-за колеи

Сегодня, 6 декабря, водителя чёрного седана опасно развернуло и выкинуло на встречную полосу на Толмачёвском шоссе. 

Этот инцидент попал на камеру видеорегистратора мимо проезжающего автомобиля.

Из-за выпавшего снега колею почти не видно на дороге

Сегодня из-за погодных условий дороги в городе стали особенно опасны, но на Толмачёвском шоссе ситуацию осложняет колея. Очевидцы называют причиной заноса автомобиля колею.

— И снова о злосчастной колее… На этот раз обошлось без жертв, повезло, так сказать. Но впереди снегопады. У нас власти не шевелятся никак, уже руки опускаются, — обратился в редакцию НГС читатель, пожаловавшийся на неровную дорогу недалеко от «Пригородного простора».

Как сообщали прежде в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, в 2018 году на улице Толмачёвской был проведён ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части на площади 5900 квадратных метров, в этом году ремонт затронул 9200 квадратных метров дороги на участке ООТ «Скания» до ООТ «Тарная база». Самый большой участок дороги площадью 11 500 квадратных метров, где и находится опасная колея, власти запланировали отремонтировать в следующем году — его выполнят на участке от ООТ «Тарная база» до границы города Новосибирска

На Толмачёвском шоссе из-за колеи постоянно происходят аварии. В конце ноября из-за выпавшего снега сразу несколько машин вылетели в кювет и столкнулись. А в середине прошлого месяца иномарку выбросило на встречный автобус — водителю автомобиля понадобилась помощь медиков.

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ДТПколея на дороге
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КОММЕНТАРИИ (24)

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6 дек 2019 в 15:58

Колея это отговорки, все дело в несоблюдении ПДД и не шипованной резине.

с богаткова
6 дек 2019 в 15:59

проезжал мимо, сделал замечание водителю седана и уехал на бугатти тайа атлантик 1936 года выпуска в сторону Плотниково.

Николай Васильевич
6 дек 2019 в 16:04

Тут мог быть и водитель неопытный, но и со стажем не факт, что не закрутит. Дорогу надо освободить от колеи, иначе не миновать несчастных случаев. Это так, мэрии на заметку