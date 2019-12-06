Чёрный седан закрутило на Толмачёвском шоссе — происшествие на скользкой дороге попало на видео

Сегодня, 6 декабря, водителя чёрного седана опасно развернуло и выкинуло на встречную полосу на Толмачёвском шоссе.
Этот инцидент попал на камеру видеорегистратора мимо проезжающего автомобиля.
Сегодня из-за погодных условий дороги в городе стали особенно опасны, но на Толмачёвском шоссе ситуацию осложняет колея. Очевидцы называют причиной заноса автомобиля колею.
— И снова о злосчастной колее… На этот раз обошлось без жертв, повезло, так сказать. Но впереди снегопады. У нас власти не шевелятся никак, уже руки опускаются, — обратился в редакцию НГС читатель, пожаловавшийся на неровную дорогу недалеко от «Пригородного простора».
Как сообщали прежде в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, в 2018 году на улице Толмачёвской был проведён ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части на площади 5900 квадратных метров, в этом году ремонт затронул 9200 квадратных метров дороги на участке ООТ «Скания» до ООТ «Тарная база». Самый большой участок дороги площадью
На Толмачёвском шоссе из-за колеи постоянно происходят аварии. В конце ноября из-за выпавшего снега сразу несколько машин вылетели в кювет и столкнулись. А в середине прошлого месяца иномарку выбросило на встречный автобус — водителю автомобиля понадобилась помощь медиков.