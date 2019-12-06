Три года за четыре ролика: студенту ВШЭ Егору Жукову дали условный срок за видео на YouTube

Кунцевский районный суд Москвы вынес приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову. Молодого человека признали виновным в призывах к экстремистской деятельности и приговорили к трем годам условно. Его также лишили права пользоваться интернетом на два года, передает «Медуза». Ранее обвинение просило для Жукова четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Суд постановил, что Жуков через интернет призывал к деятельности против государства.

— Цитирование Жуковым книги Джина Шарпа «198 способов ненасильственного протеста» свидетельствует о том, что он «призывал к совершению экстремистской деятельности против государства», — цитирует приговор «Медиазона».

