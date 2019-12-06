Мужчину привезли для следственного эксперимента на автомойку в Октябрьском районе

Сегодня днём, 6 декабря, следователи приехали на автомойку на улице Дунайской в Октябрьском районе Новосибирска, чтобы провести следственный эксперимент.



Информация о том, что на автомойку приехали следователи, появилась в социальных сетях.



Когда на место прибыл корреспондент НГС, сотрудников СК там уже не было. Как рассказали работники автомойки, у них проходил следственный эксперимент с участием мужчины.



Работники сервиса уточнили, что никакого преступления на автомойке совершено не было — здесь подозреваемый просто помыл машину, прежде чем отправиться дальше. В связи с этим следователи объяснили работникам, что не будут ничего у них спрашивать, а просто проведут следственный эксперимент внутри автомойки. На время проведения эксперимента всех присутствующих попросили выйти.

