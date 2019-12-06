Мужчину привезли для следственного эксперимента на автомойку в Октябрьском районе

Сегодня днём, 6 декабря, следователи приехали на автомойку на улице Дунайской в Октябрьском районе Новосибирска, чтобы провести следственный эксперимент.
Информация о том, что на автомойку приехали следователи, появилась в социальных сетях.
Когда на место прибыл корреспондент НГС, сотрудников СК там уже не было. Как рассказали работники автомойки, у них проходил следственный эксперимент с участием мужчины.
Работники сервиса уточнили, что никакого преступления на автомойке совершено не было — здесь подозреваемый просто помыл машину, прежде чем отправиться дальше. В связи с этим следователи объяснили работникам, что не будут ничего у них спрашивать, а просто проведут следственный эксперимент внутри автомойки. На время проведения эксперимента всех присутствующих попросили выйти.
По словам владельца автомойки, он не знает мужчину, которого привезли следователи. Подробно его внешность никто из очевидцев не описал. А продавец из ближайшего киоска уточнила, что следственный эксперимент продлился около 15 минут.
Пока неизвестно, с каким преступлением был связан следственный эксперимент.
— Проведение следственных действий не комментируем, — заявил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
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Среди самых известных следственных экспериментов, о которых прежде рассказывал НГС, был эксперимент с делом бывшего инспектора ДПС Алексея Мозго и его супруги Татьяны. Следователи проверяли, каким образом после ДТП супруги поменялись местами за 5 секунд.