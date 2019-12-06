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Еда

Новосибирский повар открыл закусочную с недорогим раменом и собрался в Таиланд за новыми рецептами

В прошлом Роман Комаров владел демократичной сетью «Пельмэн»

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Павильон с новой точкой Wok in Wall пристроили к ТЦ «Пирамида»

Павильон с новой точкой Wok in Wall пристроили к ТЦ «Пирамида»

В Новосибирске появилась новая сеть уличной еды Wok in Wall — проект профессионального повара и предпринимателя Романа Комарова, который собирается в Таиланд, чтобы научиться новым рецептам и технологиям.

Первая пробная точка Wok in Wall заработала ещё летом в «гастрономическом дворике» за гостиницей «Центральная». Вчера к ней присоединился ещё один павильон, пристроенный к зданию торгового центра «Пирамида» (Красный проспект, 29\1). 

В новом павильоне порядка 20 посадочных мест, но при такой наполненности здесь будет очень тесно — столы стоят очень близко друг к другу. Основа меню — разные виды лапши (соба, удон, рисовая и т. д.), обжаренные в воке с добавками. В заведении готовят несколько видов супов: рамен (японская яичная лапша с бульоном), том ям и том кха. Цены начинаются с 129 рублей за порцию, самое дорогое блюдо — том ям с морепродуктами, стоит 279 рублей.

Внутри тесно поставленные друг к другу общие столы и яркие стены

Внутри тесно поставленные друг к другу общие столы и яркие стены

В ресторанном бизнесе Роман Комаров с начала 2000-х, работал ещё в барах «Гараж» и «Вестерн», а с восточной кухней впервые соприкоснулся, по его словам, во время работы в китайском бистро «Чайна Таун». Первым заметным собственным проектом у него была  демократичная сеть «Пельмэн», которую он продал новому владельцу.

Сейчас Роман, по его признанию, увлёкся паназиатской кухней и хочет создать на её основе сеть небольших закусочных, где были бы не только лапша, но и какие-то уже готовые закуски, которые можно было сразу взять с полки.

Роман Комаров хочет создать сеть недорогих закусочных с необычной едой

Роман Комаров хочет создать сеть недорогих закусочных с необычной едой

— Сейчас еду в Таиланд, хочу устроиться куда-то поработать. Не за деньги, я сам готов платить за обучение, просто посмотреть что-то из рецептов и технологий. Пока только есть билет до Бангкока, а там посмотрим, — говорит Комаров.

Паназиатская кухня — самое популярное у рестораторов направление сегодня. Так, по данным 2ГИС, Новосибирск в 2019 году стал лидером среди российских крупных городов по росту точек с вьетнамской едой. Новую сеть с раменом и другими видами лапши под названием «Ичибан» запустили в конце прошлого года владельцы сети «Суши Make» (второе заведение должно появиться в ТРЦ «Аура»). В эту пятницу начало работать в тестовом режиме паназиатское кафе Nemo ресторанной группы DNK Food («Хамовники», Morricone). Большой павильон с лапшой в коробочках открылся в этом году даже на площади Маркса, где традиционно доминирует шаурма. 

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уличная еда
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
6 дек 2019 в 16:26

Что толку, что он поедет в Тай? Все равно это будут Копии блюд. Я вот в Тае и Вьетнаме обьедался морепродуктами.Живые, прямо из моря и тут же приготовленные.Короче готовить что то из местных продуктов, это идиотизм.

Девушка
6 дек 2019 в 16:25

Рамен с телятиной? Нетипично...

6 дек 2019 в 16:25

Ясно,а подумал и правда пельменная открылась..Лапшу Роман мы и дома стали часто кушать теперь...