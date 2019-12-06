Новосибирский повар открыл закусочную с недорогим раменом и собрался в Таиланд за новыми рецептами

В Новосибирске появилась новая сеть уличной еды Wok in Wall — проект профессионального повара и предпринимателя Романа Комарова, который собирается в Таиланд, чтобы научиться новым рецептам и технологиям.
Первая пробная точка Wok in Wall заработала ещё летом в «гастрономическом дворике» за гостиницей «Центральная». Вчера к ней присоединился ещё один павильон, пристроенный к зданию торгового центра «Пирамида» (Красный проспект, 29\1).
В новом павильоне порядка 20 посадочных мест, но при такой наполненности здесь будет очень тесно — столы стоят очень близко друг к другу. Основа меню — разные виды лапши (соба, удон, рисовая и т. д.), обжаренные в воке с добавками. В заведении готовят несколько видов супов: рамен (японская яичная лапша с бульоном), том ям и том кха. Цены начинаются с 129 рублей за порцию, самое дорогое блюдо — том ям с морепродуктами, стоит 279 рублей.
В ресторанном бизнесе Роман Комаров с начала 2000-х, работал ещё в барах «Гараж» и «Вестерн», а с восточной кухней впервые соприкоснулся, по его словам, во время работы в китайском бистро «Чайна Таун». Первым заметным собственным проектом у него была демократичная сеть «Пельмэн», которую он продал новому владельцу.
Сейчас Роман, по его признанию, увлёкся паназиатской кухней и хочет создать на её основе сеть небольших закусочных, где были бы не только лапша, но и какие-то уже готовые закуски, которые можно было сразу взять с полки.
— Сейчас еду в Таиланд, хочу устроиться куда-то поработать. Не за деньги, я сам готов платить за обучение, просто посмотреть что-то из рецептов и технологий. Пока только есть билет до Бангкока, а там посмотрим, — говорит Комаров.
Паназиатская кухня — самое популярное у рестораторов направление сегодня. Так, по данным 2ГИС, Новосибирск в 2019 году стал лидером среди российских крупных городов по росту точек с вьетнамской едой. Новую сеть с раменом и другими видами лапши под названием «Ичибан» запустили в конце прошлого года владельцы сети «Суши Make» (второе заведение должно появиться в ТРЦ «Аура»). В эту пятницу начало работать в тестовом режиме паназиатское кафе Nemo ресторанной группы DNK Food («Хамовники», Morricone). Большой павильон с лапшой в коробочках открылся в этом году даже на площади Маркса, где традиционно доминирует шаурма.