Новосибирский повар открыл закусочную с недорогим раменом и собрался в Таиланд за новыми рецептами

В Новосибирске появилась новая сеть уличной еды Wok in Wall — проект профессионального повара и предпринимателя Романа Комарова, который собирается в Таиланд, чтобы научиться новым рецептам и технологиям.



Первая пробная точка Wok in Wall заработала ещё летом в «гастрономическом дворике» за гостиницей «Центральная». Вчера к ней присоединился ещё один павильон, пристроенный к зданию торгового центра «Пирамида» (Красный проспект, 29\1).



В новом павильоне порядка 20 посадочных мест, но при такой наполненности здесь будет очень тесно — столы стоят очень близко друг к другу. Основа меню — разные виды лапши (соба, удон, рисовая и т. д.), обжаренные в воке с добавками. В заведении готовят несколько видов супов: рамен (японская яичная лапша с бульоном), том ям и том кха. Цены начинаются с 129 рублей за порцию, самое дорогое блюдо — том ям с морепродуктами, стоит 279 рублей.

