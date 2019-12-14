Цистит и простатит из-за моды. Почему зимой лучше не подворачивать джинсы

Даже в мороз и снегопад вы встретите на улицах закаленных модников, но чем опасна такая закалка? Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

Молодежь в подвернутых джинсах и легких кроссовках на улицах мы видим круглый год, — и зимой, и летом. Когда вокруг снег и лед, смотреть на это со стороны некомфортно, а сами модники рискуют испортить здоровье, в том числе непоправимо. Чем чреваты зимние прогулки с голыми лодыжками, спрашиваем у терапевта и гинеколога.

Цистит, простатит, отморожение Такие модные прогулки с холодком могут закончиться появлением острого цистита и простатита, восходящими инфекциями мочевыводящих путей, поражением голеностопных суставов, а также переохлаждением ног вплоть до отморожения.



— Может быть отморожение 3–4-й степени, когда происходят очень серьезные изменения на коже вплоть до разрушения мягких тканей, — комментирует терапевт Вера Меркурова.

«Самое неприятное то, что человек может просто не заметить, что он уже обморозил кожу, а это ведет к очень неблагоприятным последствиям» Вера Меркурова

— Местное переохлаждение вызывает спазм сосудов, нарушение кровоснабжения сначала в конечных отделах, затем и в вышележащих участках нижних конечностей, нарушается работа нервных волокон в обмороженных областях, а также местного иммунитета, что неизбежно влечет к развитию воспалительных заболеваний мочеполовой сферы. Поэтому так часто среди молодых людей и девушек регистрируются такие заболевания, как острый простатит, уретрит, цистит, аднексит и другие.

И не скажешь, что север, — без шапки, в кедах, с голыми ногами Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

Болезни могут стать хроническими Если переохлаждаться систематически, как отмечает терапевт, уже названные заболевания могут перейти в хронические, также возможно поражение голеностопных суставов. Из-за него необратимо меняется связочный аппарат голеностопного сустава, может возникнуть рецидивирующий артрит, что потребует постоянного лечения и наблюдения специалистов.



Для девушек выходы в легкой обуви и укороченных брюках оборачиваются частыми циститами, воспалением репродуктивной системы. Гинеколог Ольга Шестакова рассказывает, что еще может грозить молодым любительницам одеться зимой легко:

— Девочкам молодым можно нажить воспаление придатков, цистит, пиелонефрит, проблемы с почками и мочевым пузырем. Понятно, что переохлаждение не является причиной заболеваний, но поводом — однозначно. Если даже не брать гинекологические или урологические проблемы, всевозможные вирусные и респираторные заболевания, ангина могут быть.

Новый тренд, — брюки, заправленные в носки, — в городе не так популярен Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

Как распознать обморожение? Мы спросили у специалистов, как понять, что вы уже доходили с голыми ногами до переохлаждения и даже обморожения.

Первыми сигналами должно стать чувство жжения на коже, покалывание и зуд. Сначала кожа краснеет из-за расширения сосудов, затем бледнеет и приобретает оттенок мраморности. Всё это сопровождается болевыми ощущениями. Таковы признаки обморожения первой степени, они легко восстанавливаются через пять дней.

