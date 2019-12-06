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Власти объяснили, почему разрешили снести 100-летний дом на Коммунистической

Инспекция по охране памятников рассказала, что у дома проблемы с фундаментом

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Необычный деревянный дом по Коммунистической, 16 в стиле модерн построили в 1915 году

Необычный деревянный дом по Коммунистической, 16 в стиле модерн построили в 1915 году

В государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области объяснили, почему в Новосибирске решено снести дом на Коммунистической,16, который является памятником архитектуры.

В ведомстве ответили на запрос корреспондента НГС, который был сделан после жалобы жителей соседнего дома по Коммунистической, 26. Люди пожаловались на снос 100-летних домов и рытье котлована в опасной близости от их 5-этажки. 

В инспекции объяснили, что сейчас на стройплощадке идут работы по сохранению памятника архитектуры на Коммунистической, 16, а уже снесенный вековой дом по Коммунистической, 14 не является объектом культурного наследия, включенным в госреестр.

Представители управления по госохране объектов культурного наследия изучали техническое состояние дома на Коммунистической, 16 и признали неудовлетворительным. В акте от апреля 2017 года говорится о том, что двухэтажный деревянный дом, построенный в 1915 году, имел со стороны южного фасада пристройки позднего периода. Сейчас демонтируют несущие конструкции новодела, а также крышу и перекрытия старинного дома. До начала работ зафиксировали просадки фундаментов (128 мм) и многочисленные трещины в надземной и подземной частях фундамента.

У старинного дома на Коммунистической, 16 была пристройка — её уже снесли&nbsp;

У старинного дома на Коммунистической, 16 была пристройка — её уже снесли 

Фундаменты под новоделом признали аварийными, в исторической части — ограниченно работоспособными. Новый проект предполагает сохранить исторический объем здания с сохранением внутренней лестницы, внешних архитектурно-конструктивных элементов и декора.

— Проектная документация обосновывала возможность сноса здания и осуществления нового строительства переменной этажности с сохранением высоты 2-го этажа по улице Коммунистической, иных частей — от 3 до 6 этажей в глубину участка. Оформление фасадов объектов нового строительства предлагалось выполнить с применением приемов неоклассицизма, — прокомментировал исполняющий обязанности начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Алексей Ворсин.

Главный инженер компании «СибСтрой» Андрей Соболев, который работает здесь по договору подряда, подчеркнул, что они восстанавливают памятник в тех же границах. А директор компании «СтройНовосибирск» (заказчик строительных работ) Сергей Судариков сообщил, что это будут административные здания.

Предполагается, что так будет выглядеть отреставрированное здание

Предполагается, что так будет выглядеть отреставрированное здание

Необычный деревянный дом в уникальном для Новосибирска стиле модерн на Коммунистической, 16 построили в 1915 году. Долгое время здесь находились различные учреждения, в том числе отделение милиции и офисы управлений дорог и дорожного строительства. Собственники пытались продать его за 40 миллионов рублей, но не нашли покупателя. Именно для этого здания на стройке висит паспорт — в нем указано, что работы по реставрации закончатся 31 декабря 2020 года. 

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КОММЕНТАРИИ (40)

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6 дек 2019 в 17:39

Проблемы у нас не фундаментами, проблемы- с властями любого уровня. А дом сто лет простоял и стоял бы и дальше, кабы не локоть во власти.

Рекс
6 дек 2019 в 17:43

Я думал, памятник архитектуры - это здание трехсотлетнее минимум. Сто лет тоже, конечно, возраст, но ничего примечательно, судя по фото, в этом доме нет

Кустурица
6 дек 2019 в 17:42

Так а памятник он только потому что ему сто лет? Бред какой. Это не так много