Власти объяснили, почему разрешили снести 100-летний дом на Коммунистической

Необычный деревянный дом по Коммунистической, 16 в стиле модерн построили в 1915 году

В государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области объяснили, почему в Новосибирске решено снести дом на Коммунистической,16, который является памятником архитектуры.

В ведомстве ответили на запрос корреспондента НГС, который был сделан после жалобы жителей соседнего дома по Коммунистической, 26. Люди пожаловались на снос 100-летних домов и рытье котлована в опасной близости от их 5-этажки.

В инспекции объяснили, что сейчас на стройплощадке идут работы по сохранению памятника архитектуры на Коммунистической, 16, а уже снесенный вековой дом по Коммунистической, 14 не является объектом культурного наследия, включенным в госреестр.

