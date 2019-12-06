Власти объяснили, почему разрешили снести 100-летний дом на Коммунистической

В государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области объяснили, почему в Новосибирске решено снести дом на Коммунистической,16, который является памятником архитектуры.
В ведомстве ответили на запрос корреспондента НГС, который был сделан после жалобы жителей соседнего дома по Коммунистической, 26. Люди пожаловались на снос 100-летних домов и рытье котлована в опасной близости от их 5-этажки.
В инспекции объяснили, что сейчас на стройплощадке идут работы по сохранению памятника архитектуры на Коммунистической, 16, а уже снесенный вековой дом по Коммунистической, 14 не является объектом культурного наследия, включенным в госреестр.
Представители управления по госохране объектов культурного наследия изучали техническое состояние дома на Коммунистической, 16 и признали неудовлетворительным. В акте от апреля 2017 года говорится о том, что двухэтажный деревянный дом, построенный в 1915 году, имел со стороны южного фасада пристройки позднего периода. Сейчас демонтируют несущие конструкции новодела, а также крышу и перекрытия старинного дома. До начала работ зафиксировали просадки фундаментов (128 мм) и многочисленные трещины в надземной и подземной частях фундамента.
Фундаменты под новоделом признали аварийными, в исторической части — ограниченно работоспособными. Новый проект предполагает сохранить исторический объем здания с сохранением внутренней лестницы, внешних архитектурно-конструктивных элементов и декора.
— Проектная документация обосновывала возможность сноса здания и осуществления нового строительства переменной этажности с сохранением высоты 2-го этажа по улице Коммунистической, иных частей — от 3 до 6 этажей в глубину участка. Оформление фасадов объектов нового строительства предлагалось выполнить с применением приемов неоклассицизма, — прокомментировал исполняющий обязанности начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Алексей Ворсин.
Главный инженер компании «СибСтрой» Андрей Соболев, который работает здесь по договору подряда, подчеркнул, что они восстанавливают памятник в тех же границах. А директор компании «СтройНовосибирск» (заказчик строительных работ) Сергей Судариков сообщил, что это будут административные здания.
Необычный деревянный дом в уникальном для Новосибирска стиле модерн на Коммунистической, 16 построили в 1915 году. Долгое время здесь находились различные учреждения, в том числе отделение милиции и офисы управлений дорог и дорожного строительства. Собственники пытались продать его за 40 миллионов рублей, но не нашли покупателя. Именно для этого здания на стройке висит паспорт — в нем указано, что работы по реставрации закончатся 31 декабря 2020 года.