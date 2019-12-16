Суд в Новосибирске отказал следователям: они хотели наказать Асеева за препятствие обыскам

Ранее в суде сообщали, что представитель следственного отдела по Советскому району Новосибирска СК России составил на супругов Асеевых протокол за «нарушение процессуальных обязанностей». По информации «Коммерсанта», следователи настаивали на том, что 23 ноября Александр и Вера Асеевы якобы воспрепятствовали расследованию — не пустили в дом оперативно-следственную группу, которая приехала для обыска по делу о незаконной приватизации коттеджа. Попасть в особняк следователи смогли только на следующий день.

Как пояснила корреспонденту НГС адвокат Наталья Коптева, представлявшая в суде интересы Веры Асеевой, следствие просило наложить на каждого из супругов взыскание в размере 1000 рублей. Но суд встал на сторону защиты и пришёл к выводу, что Асеевы не уклонялись от своих обязанностей.



— Они не уклонялись от своих обязанностей пускать [силовиков] в жилое помещение, тем более у следствия имелись возможности вскрывать это помещение и проводить следственные действия. Права, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством в связи с тем, что за неисполнение законных требований следователя может быть наложено взыскание, а именно статья 117–118 [УПК РФ], им не разъяснялись. В связи с этим суд пришёл к выводу о том, что наложить взыскание в указанных условиях невозможно, тем более обыск состоялся, мер процессуального принуждения никаких применять нет необходимости, — рассказала Наталья Коптева.

Следственные действия в доме бывшего председателя СО РАН Александра Асеева на улице Мальцева прошли 24 ноября. За несколько дней до этого силовики нагрянули с обысками в здание управделами СО РАН. Причиной для разбирательства стал коттедж на улице Мальцева, 16. По версии следствия, бывший управляющий делами СО РАН Эдуард Скубневский в 2014 году заключил с председателем президиума СО РАН Александром Асеевым договор служебного найма на этот дом, а в 2015 году коттедж приватизировала дочь Асеева. За это Эдуард Скубневский попал под уголовное дело о превышении должностных полномочий.