Подробности пожара на улице Хилокской: в МЧС назвали предварительную причину

Пожар мог представлять опасность для ближайших построек — это школа и жилые дома

В МЧС рассказали подробности пожара, который произошёл вчера, 5 декабря, в Новосибирске на улице Хилокской, 8А — там вспыхнул один из павильонов.

Поблизости от места возгорания располагается общеобразовательная школа № 66 с дошкольным отделением, участковый пункт полиции и несколько малоэтажных жилых зданий. Как рассказывали НГС, очевидцы пожара опасались, что пламя может перекинуться на эти постройки.



Пожарные прибыли к горящему зданию спустя 11 минут после обнаружения возгорания, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ликвидировать открытое горение удалось в 23:50, а полностью справиться с пожаром — в 00:58.

