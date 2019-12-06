Подробности пожара на улице Хилокской: в МЧС назвали предварительную причину

В МЧС рассказали подробности пожара, который произошёл вчера, 5 декабря, в Новосибирске на улице Хилокской, 8А — там вспыхнул один из павильонов.
Поблизости от места возгорания располагается общеобразовательная школа
Пожарные прибыли к горящему зданию спустя 11 минут после обнаружения возгорания, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ликвидировать открытое горение удалось в 23:50, а полностью справиться с пожаром — в 00:58.
— Огнём уничтожена крыша строения на площади 32 квадратных метра, строение повреждено огнём по всей площади. Огнём также повреждены стены, частично крыша кирпичной постройки на площади 10 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 47 квадратных метров, погибших и травмированных нет, — рассказали в пресс-службе о последствиях возгорания.
Пока причина пожара устанавливается, но предположительно виновато неосторожное обращение с огнём во время приготовления пищи.
Согласно данным сервиса 2ГИС, в пострадавшем здании располагается компания по продаже ритуальных принадлежностей и производственная мастерская. В паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что в здании на Хилокской была мангальная.
В ГУ МЧС подтвердили, что в павильоне действительно находился газовый баллон — его оперативно эвакуировали сотрудники пожарно-спасательного подразделения.
Накануне в Ленинском районе Новосибирска произошёл ещё один пожар — 4 декабря там загорелась квартира на улице Невельского. Двое человек были эвакуированы в тяжёлом состоянии.