Солнце выйдет не скоро: почему в Новосибирске аномально тепло — объясняют синоптики

Температура в Новосибирске продержится около нуля до обеда

Утром, 6 декабря, в Новосибирске установилась аномально тёплая погода для декабря — в Гидрометцентре рассказали НГС, с чем это связано и когда погода изменится.

— Не будет солнца, просветы будут только в ночное время, в ближайшие дни будет облачно и снег, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

По её данным, повышение температуры на территории юго-восточного района Западной Сибири произошло из-за действия высотного и приземного циклона, над областью наблюдаются тёплые потоки — выше нуля — с районов Северного Казахстана.