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Зима

Солнце выйдет не скоро: почему в Новосибирске аномально тепло — объясняют синоптики

Но уже сегодня температура снизится до –2 градусов

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Температура в Новосибирске продержится около нуля до обеда

Температура в Новосибирске продержится около нуля до обеда

Утром, 6 декабря, в Новосибирске установилась аномально тёплая погода для декабря — в Гидрометцентре рассказали НГС, с чем это связано и когда погода изменится.

— Не будет солнца, просветы будут только в ночное время, в ближайшие дни будет облачно и снег, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

По её данным, повышение температуры на территории юго-восточного района Западной Сибири произошло из-за действия высотного и приземного циклона, над областью наблюдаются тёплые потоки — выше нуля — с районов Северного Казахстана. 


— Видны системы тёплых и холодных атмосферных фронтов. Один из них, холодный, уже подходит к западным районам Новосибирской области. По востоку сейчас наблюдается южный ветер и осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, происходит налипание, отложение мокрого снега, гололёдные явления в очень тёплом секторе этого циклона, — рассказала Марина Виноградова.

По прогнозам синоптиков, в течение всего дня, начиная с западных районов, осадки будут превращаться в снег и уже сегодня, 6 декабря, по северо-западу области ожидается понижение температуры до –8 градусов. Постепенно осадки превратятся в снег, который припорошит гололёд, но на улицах будет очень скользко. На ближайшие сутки ожидается захолаживание, но затем снова с западных районов, с южного и среднего Урала, будут поступать более тёплые воздушные массы. 

Понижение температуры начнётся в 13:00 и далее к вечеру в Новосибирске до –2, а по западу до –6...–8 градусов.

По словам специалистов, такие «природные качели» характерны для начала зимы, и пока что зимние морозы над нашими районами устанавливаться не будут, в ближайшее время любые похолодания будут кратковременными.

О том, что в Новосибирске будет тёплая погода, НГС предупреждал сегодня утром. Новосибирцы, которые вышли сегодня из дома, заметили, что тротуары очень скользкие, а автомобилисты попали в пробки под дождём. Мы в режиме онлайн рассказываем, что происходит на дорогах города

Следите за переменами погоды в Новосибирска вместе с НГС

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погода в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (3)

Qwerty
6 дек 2019 в 12:07

По настоящему солнечных дней в году вряд ли больше 30 наберется. В этом сером унылом сибирском городе солнце это роскошь.

Фото пользователя
6 дек 2019 в 12:13

Лес вырубили и выжгли, вот и результат - что посеешь, то и пожмёшь. Особенно радует уголь для шашлыка "Русский лес".