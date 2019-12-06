Лазерный луч прошёлся по кабине самолёта из Новосибирска: полиция сейчас ищет хулиганов

Сегодня утром, 6 декабря, хулиганы попали лучом лазера в кабину пилотов прилетевшего из Новосибирска самолёта S7 Airlines, который заходил на посадку в Иркутске.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе иркутского аэропорта.



В пресс-службе уточнили, что лазером посветили со стороны города: луч прошёлся по кабине пилотов. Но эта ситуация не помешала экипажу посадить самолёт.

— Посадка прошла в штатном режиме, — сообщили в аэропорту.

Самолёт приземлился в 5:18 по иркутскому времени. По данным пресс-службы аэропорта, хулиганов сейчас разыскивает полиция.