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Дороги и транспорт

Лазерный луч прошёлся по кабине самолёта из Новосибирска: полиция сейчас ищет хулиганов

Тем не менее экипажу удалось посадить самолёт

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Посадка самолёта прошла в штатном режиме

Посадка самолёта прошла в штатном режиме

Сегодня утром, 6 декабря, хулиганы попали лучом лазера в кабину пилотов прилетевшего из Новосибирска самолёта S7 Airlines, который заходил на посадку в Иркутске.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе иркутского аэропорта.

В пресс-службе уточнили, что лазером посветили со стороны города: луч прошёлся по кабине пилотов. Но эта ситуация не помешала экипажу посадить самолёт.

— Посадка прошла в штатном режиме, — сообщили в аэропорту.

Самолёт приземлился в 5:18 по иркутскому времени. По данным пресс-службы аэропорта, хулиганов сейчас разыскивает полиция. 

Корреспондент НГС направила в пресс-службу авиакомпании S7 Airlines официальный запрос с просьбой уточнить, сильно ли лазерное свечение осложнило посадку самолёта в Иркутске и сколько пассажиров в этот момент было на борту.

На прошлой неделе пассажиры рейса авиакомпании S7 Airlines улетели из Новосибирска в Москву только со второго раза. В первый раз в самолёте сработал датчик технической неисправности и экипаж принял решение вернуться в Толмачёво. После этого самолёт долго кружил над регионом, вырабатывая топливо перед приземлением в новосибирском аэропорту.

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S7 Airlines
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КОММЕНТАРИИ (19)

Инженер Гарин (Михайловский)
6 дек 2019 в 11:40

В смысле школьной указкой посветили что ли? "Лазерный луч прошёлся"... НГС мастера кликбейтов. :)) А что мелочиться, надо было ещё круче - "лазерный выстрел ударил в кабину", "самолёт поражён лазерным оружием" "по аэропорту нанесён лазерный удар со стороны города", "лазер прошил пилотов словно масло".

Толстой
6 дек 2019 в 11:33

Ищите инженера Гарина...

6 дек 2019 в 11:38

Вот скажить из большого города, кто-то посветил, как они смогут обнаружить негодяя. И какой нужен силы лазер, чтобы причинить явные неудобства для посадки экипажу самолета. Вот если так часто в трамвай кидают камни и стреляют и никого не находят. То найдется намного больше негодяев которые будут в самолет стрелять из лазера. Скорее всего просто не афишируют, и при посадке там тысячи лазеров направлены из города негодяями. В 1 млн городе, скорее всего найдется не менее 100 человек, которые одновременно будут светить в самолет.