Лазерный луч прошёлся по кабине самолёта из Новосибирска: полиция сейчас ищет хулиганов

Сегодня утром, 6 декабря, хулиганы попали лучом лазера в кабину пилотов прилетевшего из Новосибирска самолёта S7 Airlines, который заходил на посадку в Иркутске.
Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе иркутского аэропорта.
В пресс-службе уточнили, что лазером посветили со стороны города: луч прошёлся по кабине пилотов. Но эта ситуация не помешала экипажу посадить самолёт.
— Посадка прошла в штатном режиме, — сообщили в аэропорту.
Самолёт приземлился в 5:18 по иркутскому времени. По данным пресс-службы аэропорта, хулиганов сейчас разыскивает полиция.
Корреспондент НГС направила в пресс-службу авиакомпании S7 Airlines официальный запрос с просьбой уточнить, сильно ли лазерное свечение осложнило посадку самолёта в Иркутске и сколько пассажиров в этот момент было на борту.
На прошлой неделе пассажиры рейса авиакомпании S7 Airlines улетели из Новосибирска в Москву только со второго раза. В первый раз в самолёте сработал датчик технической неисправности и экипаж принял решение вернуться в Толмачёво. После этого самолёт долго кружил над регионом, вырабатывая топливо перед приземлением в новосибирском аэропорту.