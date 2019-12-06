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Дороги и транспорт

«Люблю я дождик в декабре»: аномально тёплая погода усугубила пробки в Новосибирске

Осадки и гололедица вынуждают водителей ехать осторожнее

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На Северном объезде столкнулись две фуры

На Северном объезде столкнулись две фуры

Утром в пятницу, 6 декабря, мелкий дождь и гололедица усугубили ситуацию на дорогах Новосибирска: стоящие в пробках водители удивляются необычным для зимы погодным условиям.

Если вы тоже попали в пробку или стали свидетелем ДТП из-за аномально тёплой для декабря погоды, шлите ваши фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на момент публикации новости уровень пробок в городе оценивался в 6 баллов из 10, ситуацию осложнили несколько ДТП на Ватутина, Петухова, Красина, проспекте Карла Маркса, Советском шоссе. Сервис «2ГИС» сейчас показывает 8 баллов. 

Стоящие в пробках водители удивляются не только гололедице, но и моросящему дождю. 

По данным сервиса «НГС.ПОГОДА», сейчас в городе 0 градусов. В службу «112» с утра поступило много обращений из-за гололедицы на трассах. А паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что на Северном объезде при движении в сторону Пашинского шоссе столкнулись две фуры, которые перекрыли практически всю дорогу.

Пешеходам сегодня тоже непросто: тротуары покрылись коркой льда. Горожане скользят и пытаются идти осторожнее, чтобы не упасть.

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пробкианомальный дождь
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КОММЕНТАРИИ (4)

Житель центра
6 дек 2019 в 08:27

Стоять в диких пробках - это норма для новосибирского автоведроводителя. Купил ржавое, поганое ВЕДРО - страдай, стой в пробищах. Сегодня доехал на метро, потом такси по выделенке, смотрел в окно - вижу усталые, недовольные, мрачные лица автоведроводителей в их кредитных помойках. Жалкое зрелище. Какой смысл купить в кредит КОРЫТО и стоять в пробках ?

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6 дек 2019 в 08:31

Водятлы-вёдра купили,а что дальше с ними делать-не знают.Ещё и петросянят в Интернете.Вот мне их нисколько не жаль.И,может,пара-тройка аварий заставит активировать содержимое черепной коробочки😁

6 дек 2019 в 08:29

Подставщики на прулях сегодня ваш выход , можно годовой бюджет набить, даже отмазка есть, скользко, не успел, правило про дистанцию если спросят , сказать что не в курсе.)))))))