«Люблю я дождик в декабре»: аномально тёплая погода усугубила пробки в Новосибирске

Утром в пятницу, 6 декабря, мелкий дождь и гололедица усугубили ситуацию на дорогах Новосибирска: стоящие в пробках водители удивляются необычным для зимы погодным условиям.

Если вы тоже попали в пробку или стали свидетелем ДТП из-за аномально тёплой для декабря погоды, шлите ваши фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на момент публикации новости уровень пробок в городе оценивался в 6 баллов из 10, ситуацию осложнили несколько ДТП на Ватутина, Петухова, Красина, проспекте Карла Маркса, Советском шоссе. Сервис «2ГИС» сейчас показывает 8 баллов.