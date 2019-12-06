«Люблю я дождик в декабре»: аномально тёплая погода усугубила пробки в Новосибирске

Утром в пятницу, 6 декабря, мелкий дождь и гололедица усугубили ситуацию на дорогах Новосибирска: стоящие в пробках водители удивляются необычным для зимы погодным условиям.
Если вы тоже попали в пробку или стали свидетелем ДТП из-за аномально тёплой для декабря погоды, шлите ваши фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», на момент публикации новости уровень пробок в городе оценивался в 6 баллов из 10, ситуацию осложнили несколько ДТП на Ватутина, Петухова, Красина, проспекте Карла Маркса, Советском шоссе. Сервис «2ГИС» сейчас показывает 8 баллов.
Стоящие в пробках водители удивляются не только гололедице, но и моросящему дождю.
По данным сервиса «НГС.ПОГОДА», сейчас в городе 0 градусов. В службу «112» с утра поступило много обращений из-за гололедицы на трассах. А паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что на Северном объезде при движении в сторону Пашинского шоссе столкнулись две фуры, которые перекрыли практически всю дорогу.
Пешеходам сегодня тоже непросто: тротуары покрылись коркой льда. Горожане скользят и пытаются идти осторожнее, чтобы не упасть.