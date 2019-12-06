Расчехляем коньки: новосибирские тротуары покрылись коркой льда

Перепад температур в Новосибирске привёл к сильной гололедице на тротуарах: утром в пятницу, 6 декабря, пешеходные дорожки превратились в каток.

По наблюдениям горожан, такая ситуация сложилась во многих районах Новосибирска. Сейчас в городе 0 градусов, местами в центре моросит мелкий дождь. Пешеходы скользят на тротуарах и стараются идти осторожнее, чтобы не упасть.

В службу «112» с утра поступило много обращений из-за гололедицы на трассах.

С появлением гололедицы в Новосибирске традиционно растёт число обращений в травмпункты. Ранее НГС публиковал карту со всеми травмпунктами города: ещё раз напоминаем, куда бежать с переломом и вывихом, но очень надеемся, что эта информация вам не пригодится.