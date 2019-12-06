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Расчехляем коньки: новосибирские тротуары покрылись коркой льда

Из-за перепадов температур ходить по городу стало опасно

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Заледеневшие тротуары добавили неудобств пешеходам

Заледеневшие тротуары добавили неудобств пешеходам

Перепад температур в Новосибирске привёл к сильной гололедице на тротуарах: утром в пятницу, 6 декабря, пешеходные дорожки превратились в каток.

По наблюдениям горожан, такая ситуация сложилась во многих районах Новосибирска. Сейчас в городе 0 градусов, местами в центре моросит мелкий дождь. Пешеходы скользят на тротуарах и стараются идти осторожнее, чтобы не упасть. 

В службу «112» с утра поступило много обращений из-за гололедицы на трассах.

С появлением гололедицы в Новосибирске традиционно растёт число обращений в травмпункты. Ранее НГС публиковал карту со всеми травмпунктами города: ещё раз напоминаем, куда бежать с переломом и вывихом, но очень надеемся, что эта информация вам не пригодится.

В Новосибирск пришла аномально тёплая для декабря погода

В Новосибирск пришла аномально тёплая для декабря погода

Из-за перепадов температур ходить по городу стало опасно

Из-за перепадов температур ходить по городу стало опасно

Эту фотографию в нашу редакцию прислали с грустным текстом: «В&nbsp;магазинах исчезнут коньки...»

Эту фотографию в нашу редакцию прислали с грустным текстом: «В магазинах исчезнут коньки...»

На дорогах Новосибирска уже второй год борются со снегом и льдом при помощи химического реагента «Бионорд». До последнего времени в городе использовали так называемый однокомпонентный «сухой» вариант — твёрдые частицы «Бионорда» разбрасывали по проезжей части. С прошлой недели начали использовать жидкость вместе с твердыми частицами, то есть настоящую «московскую химию». НГС разобрался, будут ли машины ржаветь, что в действительности представляет собой «Бионорд» и как он работает.

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КОММЕНТАРИИ (18)

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6 дек 2019 в 08:05

НГС как всегда :) Наоборот всё тает и идёт дождь! На улице слякоть. Скользко будет сегодня вечером, когда будет минус.

Мурка
6 дек 2019 в 08:07

Локоть сделал всё что мог? Предупредил людей и попросил быть осторожнее пару дней назад... на этом кажется всё.

Обещал и выполнил
6 дек 2019 в 08:00

Ведь обещал мер Копоть залить катки по всему городу и выполнил, ведь в кои веки, своё обещание!