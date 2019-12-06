На Хилокском рынке загорелся павильон: кадры с места ЧП

Поздно вечером в четверг, 5 декабря, в Ленинском районе Новосибирска на территории Хилокского рынка загорелся один из павильонов.
Как сообщил очевидец в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», недалеко от места пожара находятся жилые дома и школа. Возгорание произошло в зоне общественного питания.
Информация о пожаре поступила дежурному службы 112 в 23:34. Сообщалось, что горит кафе на улице Хилокская. «На месте работают пожарные и газовщики, внутри газовый баллон», — добавили в службе.
Если вы стали очевидцем этого пожара, сделали фото или видео с места или знаете подробности случившегося, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).
В начале октября на Хилокском рынке произошла перестрелка, в которой пострадали пять человек. Очевидец конфликта рассказал, что потасовка началась с автомобиля Infiniti с разбитыми стёклами и дверьми, который на большой скорости въехал на территорию рынка. Позже полиция задержала нескольких подозреваемых, в том числе, главу «банды Тамерлана», которого считают причастным к стрельбе.