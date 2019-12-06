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Происшествия

На Хилокском рынке загорелся павильон: кадры с места ЧП

На место выехали пожарные и газовщики. Внутри помещения, предположительно, находится газовый баллон

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Внутри помещения может находиться газовый баллон

Внутри помещения может находиться газовый баллон

Поздно вечером в четверг, 5 декабря, в Ленинском районе Новосибирска на территории Хилокского рынка загорелся один из павильонов.

Как сообщил очевидец в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», недалеко от места пожара находятся жилые дома и школа. Возгорание произошло в зоне общественного питания. 

Информация о пожаре поступила дежурному службы 112 в 23:34. Сообщалось, что горит кафе на улице Хилокская. «На месте работают пожарные и газовщики, внутри газовый баллон», — добавили в службе.

Если вы стали очевидцем этого пожара, сделали фото или видео с места или знаете подробности случившегося, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

В начале октября на Хилокском рынке произошла перестрелка, в которой пострадали пять человек. Очевидец конфликта рассказал, что потасовка началась с автомобиля Infiniti с разбитыми стёклами и дверьми, который на большой скорости въехал на территорию рынка. Позже полиция задержала нескольких подозреваемых, в том числе, главу «банды Тамерлана», которого считают причастным к стрельбе.

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пожарХилокский рынок
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КОММЕНТАРИИ (13)

6 дек 2019 в 00:55

Был в миграционке сегодня, так вот по потенту можно быть допустим год на территории РФ, а ИХ детям НЕТ! только 90-то дней...

Говорю служащему, при мигранте, "начали бороться?" (а она ему и объясняет, "школы переполнены, садики тоже", поэтому вы тут работайте, а дети там дома пусть тусуются... отвечаю слово в слово примерно передал).... "поздно начали бороться"!

Фото пользователя
6 дек 2019 в 00:45

не нужно тушить.
вообще все там спалить.
обидятся погорельцы и уедут от нас

Babrak
6 дек 2019 в 00:45

Вот проблема - кто-то отказался делиться.