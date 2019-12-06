На Хилокском рынке загорелся павильон: кадры с места ЧП

Поздно вечером в четверг, 5 декабря, в Ленинском районе Новосибирска на территории Хилокского рынка загорелся один из павильонов.



Как сообщил очевидец в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», недалеко от места пожара находятся жилые дома и школа. Возгорание произошло в зоне общественного питания.

Информация о пожаре поступила дежурному службы 112 в 23:34. Сообщалось, что горит кафе на улице Хилокская. «На месте работают пожарные и газовщики, внутри газовый баллон», — добавили в службе.