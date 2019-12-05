В Октябрьском районе автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

Вечером в четверг, 5 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщила очевидица, инцидент произошёл в 20:15.

«Машина сбила мужчину. Он был в сознании. Ему сразу же вызвали скорую», — описала она корреспонденту НГС в личной переписке.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об этом подтвердили.

— В зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершён наезд на мужчину. Он жив и доставлен в медицинское учреждение, — рассказали в полиции.