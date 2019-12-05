В Октябрьском районе автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

Вечером в четверг, 5 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщила очевидица, инцидент произошёл в 20:15.
«Машина сбила мужчину. Он был в сознании. Ему сразу же вызвали скорую», — описала она корреспонденту НГС в личной переписке.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об этом подтвердили.
— В зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершён наезд на мужчину. Он жив и доставлен в медицинское учреждение, — рассказали в полиции.
В ведомстве также добавили, что информация о марке машины и характере травм пострадавшего уточняется. На месте работали сотрудники ГИБДД.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.
В конце прошлой недели в Октябрьском районе иномарка сбила ребёнка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мальчика доставили в больницу с переломом ноги.