Под Новосибирском нашлась женщина в серой куртке, которая пропала две недели назад

«Сегодня завершились поиски пропавшей 19 ноября Кузнецовой Натальи Викторовны. Женщина найдена, жива! По поводу обнаружения и нахождения Натальи Викторовны отряд комментариев не дает. Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшей!» — сообщили в отряде.

— Родные подтверждают, что она жива, что с ней всё в порядке. Обстоятельства, при которых её нашли, нам неизвестны, — добавила она.

Ранее руководитель отряда сообщала, что вечером 19 ноября Наталья Кузнецова ушла с работы в городе Бердске и в следующий раз должна была выйти на смену 22 ноября, но больше на работе так и не появилась. С мамой она последний раз общалась 23 ноября, а после этого ни с коллегами, ни с родными на связь не выходила. С этой же даты были неактивны и страницы пропавшей в социальных сетях.

В конце прошлой недели нашлась пропавшая 34-летняя Анна Кремер, которая собиралась после работы по магазинам и пропала на несколько дней.