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Под Новосибирском нашлась женщина в серой куртке, которая пропала две недели назад

Наталья Кузнецова найдена живой

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Наталья перестала выходить на связь больше двух недель назад

Наталья перестала выходить на связь больше двух недель назад

Волонтёры поискового отряда «Маяк» сообщили о завершении поисков пропавшей две недели назад 44-летней Натальи Кузнецовой.

«Сегодня завершились поиски пропавшей 19 ноября Кузнецовой Натальи Викторовны. Женщина найдена, жива! По поводу обнаружения и нахождения Натальи Викторовны отряд комментариев не дает. Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшей!» — сообщили в отряде.

Как поясняла корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, информацию о том, что женщина найдена, волонтёры получили от полиции.

— Родные подтверждают, что она жива, что с ней всё в порядке. Обстоятельства, при которых её нашли, нам неизвестны, — добавила она.

Ранее руководитель отряда сообщала, что вечером 19 ноября Наталья Кузнецова ушла с работы в городе Бердске и в следующий раз должна была выйти на смену 22 ноября, но больше на работе так и не появилась. С мамой она последний раз общалась 23 ноября, а после этого ни с коллегами, ни с родными на связь не выходила. С этой же даты были неактивны и страницы пропавшей в социальных сетях.

В конце прошлой недели нашлась пропавшая 34-летняя Анна Кремер, которая собиралась после работы по магазинам и пропала на несколько дней.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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5 дек 2019 в 22:04

Надоели уже эти блудни...

Костя
5 дек 2019 в 22:06

Моя кошка тоже по котам бегает. Все они одинаковые, если зачесалось то дома не удержать. Они для этого на работу и ходят.

5 дек 2019 в 22:10

Нашлась 19 декабря🤔
Что то у меня с календарем, у меня5 декабря еще.