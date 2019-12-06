Перевозчик испугался штрафа в 100 тысяч и убрал с маршрута пять остановок

На маршруте маршрутного такси № 72 в частном секторе Дзержинского района исчезло сразу 5 остановок Фото: читатель НГС

Перевозчик Анатолий Кожанов, работающий на маршруте маршрутного такси № 72 , отменил сразу пять остановок в районе частного сектора Дзержинского района на улицах Техническая и Коминтерна.

— В своё время, 9 лет назад, на свой страх и риск я сделал эти остановки и высаживал людей по требованию. Но сейчас вышел 220-й федеральный закон, где прописано всё прям по полочкам. Инспекция по дорожному надзору выявила некоторые факты, которые противоречат закону Российской Федерации. То есть я там останавливаться не имею права. Теперь все остановки «по требованию» запрещены этим законом, — рассказал перевозчик.



Местным жителям приходится теперь добираться до остановки пешком по дороге — тротуара там нет Фото: читатель НГС

С маршрута исчезло сразу пять остановок: пока ещё обозначенные в 2ГИСе «Севастопольская» и «Коломенская», а также три остановки «по требованию» на улицах Коминтерна и Докучаева. Кожанов объяснил корреспонденту НГС, что это вынужденная мера: после проверок, проведённых службой дорожного надзора, его предупредили, что могут оштрафовать до 100 тысяч рублей за остановку вне оборудованных остановочных павильонов.

Отменённые остановки не соответствуют изложенным в законе параметрам сразу по нескольким критериям: нет павильонов, некоторые из остановок расположены на перекрёстках, а также на участках дороги, которые идут под уклон.



Дороги в некоторых местах этого участка настолько узкие, что две машины разъезжаются с трудом Фото: читатель НГС

Местные жители рассказали корреспонденту НГС, что крайне недовольны изменениями, так как между отдельными остановками теперь расстояние стало около 600 метров. При этом, подчеркнули жители, идти приходится до остановки по проезжей дороге, так как здесь нет тротуаров и практически нет обочины: она заросла кустарниками и клёнами, а зимой на неё ещё сгребают снег.



Есть ещё опасность попасть под машину, которая вывернула из-за поворота Фото: читатель НГС