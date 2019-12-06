Перевозчик испугался штрафа в 100 тысяч и убрал с маршрута пять остановок

Перевозчик Анатолий Кожанов, работающий на маршруте маршрутного такси
— В своё время, 9 лет назад, на свой страх и риск я сделал эти остановки и высаживал людей по требованию. Но сейчас вышел 220-й федеральный закон, где прописано всё прям по полочкам. Инспекция по дорожному надзору выявила некоторые факты, которые противоречат закону Российской Федерации. То есть я там останавливаться не имею права. Теперь все остановки «по требованию» запрещены этим законом, — рассказал перевозчик.
С маршрута исчезло сразу пять остановок: пока ещё обозначенные в 2ГИСе «Севастопольская» и «Коломенская», а также три остановки «по требованию» на улицах Коминтерна и Докучаева.
Кожанов объяснил корреспонденту НГС, что это вынужденная мера: после проверок, проведённых службой дорожного надзора, его предупредили, что могут оштрафовать до 100 тысяч рублей за остановку вне оборудованных остановочных павильонов.
Отменённые остановки не соответствуют изложенным в законе параметрам сразу по нескольким критериям: нет павильонов, некоторые из остановок расположены на перекрёстках, а также на участках дороги, которые идут под уклон.
Местные жители рассказали корреспонденту НГС, что крайне недовольны изменениями, так как между отдельными остановками теперь расстояние стало около 600 метров. При этом, подчеркнули жители, идти приходится до остановки по проезжей дороге, так как здесь нет тротуаров и практически нет обочины: она заросла кустарниками и клёнами, а зимой на неё ещё сгребают снег.
— У нас там ещё гора, в которую сейчас люди вынуждены ходить. А живут там в основном пенсионеры. И дорога там очень узкая: две машины еле-еле разъезжаются, а сейчас ещё и скользко. Меня там саму сбивала как-то машина: хорошо, что я увернуться как-то смогла. Водитель остановился и начал кричать: «Что ты ходишь тут по проезжей части? По тротуару ходить надо!». Но там нет тротуара: там дорога, снег, кусты и заборы домов. А если идёшь в гору? Это вообще какой-то кошмар! Очень страшно! То есть нас выкинули на дорогу. Вот реально взяли и выкинули целый посёлок на дорогу! Маршрутка была единственным спасением для тех, кто там живёт, — возмущается местная жительница Ольга Кириловская.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой уточнить, предполагается ли благоустройство этого участка улицы Техническая, но за время подготовки материала ответа из мэрии не поступило.
Между тем ситуация на дорогах города из-за аномального тепла и применения нового реагента не самая лучшая: возросло количество ДТП и пострадавших пешеходов.