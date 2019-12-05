Новосибирский дельфинарий выкупил моржей из «китовой тюрьмы» в Приморье

Специалист также добавил, что компания подала документы для регистрации приобретения в СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Он также не уточнил, где расположена база, на которой находятся животные, и сколько их было куплено.

Новосибирский центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» (ООО «Акватория») купил моржей из «китовой тюрьмы» в Приморье. Об этом ТАСС сообщил представитель «Дельфинии» Антон Нагорняк.

Два дня назад глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил главе Росприроднадзора проверить бухту Средняя в Приморском крае, где, по сообщению зоозащитников, содержатся детеныши моржей.

«Китовая тюрьма» стала известна после заявления Greenpeace в октябре 2018 года о том, что в России готовится продажа из России в Китай касаток, занесённых в Красную книгу. До 2016 года в бухте размещался Центр адаптации морских млекопитающих ТИНРО, но после эта территория перешла в руки частных компаний. В общей сложности в «китовой тюрьме» содержались в очень тесных условиях 11 касаток и 90 белух.



Вчера постоянные посетители новосибирского зоопарка сфотографировали новую львицу, которую поселили в одном из новых вольеров.