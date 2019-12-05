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Новосибирский дельфинарий выкупил моржей из «китовой тюрьмы» в Приморье

Сейчас животные содержатся на базе

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Пока неизвестно, сколько животных было куплено

Пока неизвестно, сколько животных было куплено

Новосибирский центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» (ООО «Акватория») купил моржей из «китовой тюрьмы» в Приморье. Об этом ТАСС сообщил представитель «Дельфинии» Антон Нагорняк.

«Да, компания "Акватория" купила моржей, они содержатся на базе», — рассказал он.

Специалист также добавил, что компания подала документы для регистрации приобретения в СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Он также не уточнил, где расположена база, на которой находятся животные, и сколько их было куплено.

Два дня назад глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил главе Росприроднадзора проверить бухту Средняя в Приморском крае, где, по сообщению зоозащитников, содержатся детеныши моржей.

«Китовая тюрьма» стала известна после заявления Greenpeace в октябре 2018 года о том, что в России готовится продажа из России в Китай касаток, занесённых в Красную книгу. До 2016 года в бухте размещался Центр адаптации морских млекопитающих ТИНРО, но после эта территория перешла в руки частных компаний. В общей сложности в «китовой тюрьме» содержались в очень тесных условиях 11 касаток и 90 белух.

Вчера постоянные посетители новосибирского зоопарка сфотографировали новую львицу, которую поселили в одном из новых вольеров.

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дельфинарийПриморье
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КОММЕНТАРИИ (9)

Мнение
5 дек 2019 в 20:27

Из одной тюрьмы - в другую?

Фото пользователя
5 дек 2019 в 20:52

Отлично , из тюрьмы в камеру пыток !

Александр
5 дек 2019 в 20:41

А касаток тоже таким образом отпустили?А Путин знает, что животных которых должны были выпустить продают?А кому оплата пошла?