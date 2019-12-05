Взлетели над Обским: 10 зрелищных фото с гонок по замёрзшему водохранилищу

Финал и показательное выступления пройдут в субботу, 7 декабря, на пляже «Бумеранг» Фото: Александр Ощепков

Сегодня, 2 декабря, десятки спортсменов вышли на лёд Обского моря на огромных воздушных змеях — в Новосибирске в одиннадцатый раз проходит Кубок Сибири по зимним дисциплинам парусного спорта. Соревнования можно будет смотреть с берега пляжа «Бумеранг» до 8 декабря.

Из-за слабого ветра спортсмены сегодня использовали большие паруса Фото: Александр Ощепков

— В субботу будут финальные заезды во фристайле — они выступят завтра и послезавтра, это будут прыжки и акробатические номера. Сегодня был не очень сильный ветер. На воскресенье запланирована резервная программа — гонки по Новосибирскому водохранилищу, дистанция более 40 километров, — рассказала организатор.

Кайт — это большой управляемый воздушный змей. С ним человек может передвигаться на лыжах или сноуборде по льду и по воде Фото: Александр Ощепков

В этом году спортсменам повезло с погодой — перед соревнованиями в городе потеплело, на улице всего –2 градуса. — Сегодня было тепло. Бывало, что мы проводили Кубок Сибири в –27 с ветром, это экстремально достаточно. Ветра сегодня было на грани, всего метра 3 в секунду. В идеале нужно от 7 метров, 8–10. Кайты есть под разный ветер. Сегодня гонялись на огромных — 19 квадратных метров. Завтра будут на средних, а в субботу на маленьких. Это объективные гонки, ведь кто-то лучше едет в слабый ветер, кто-то в сильный, в этот раз по прогнозам будет разная погода, — отметила Людмила Полякова.

Выбор размера кайта зависит от силы ветра Фото: Александр Ощепков

Сейчас на «Бумеранге» можно не только смотреть на кайты, но и попробовать самому прокатиться Фото: Александр Ощепков

Прокатиться по Обскому приезжают не только сибиряки. В этом году участвуют спортсмены из Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Мурманска, Самары, Екатеринбурга и Курска Фото: Александр Ощепков

Соревнуются более 80 взрослых и 40 детей Фото: Александр Ощепков

Шоу кайтеров выглядит очень эффектно — огромные воздушные змеи взмывают в небо над бескрайней снежной пустыней Фото: Александр Ощепков

Победителей наградят в воскресенье, 8 декабря Фото: Александр Ощепков

В субботу на берегу «Бумеранга» можно будет увидеть не только шоу кайтеров, но ещё и пообщаться с хаски, пройти мастер-класс по дрессуре собак Фото: Александр Ощепков