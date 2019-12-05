Взлетели над Обским: 10 зрелищных фото с гонок по замёрзшему водохранилищу

Сегодня, 2 декабря, десятки спортсменов вышли на лёд Обского моря на огромных воздушных змеях — в Новосибирске в одиннадцатый раз проходит Кубок Сибири по зимним дисциплинам парусного спорта.
Соревнования можно будет смотреть с берега пляжа «Бумеранг» до 8 декабря.
— В субботу будут финальные заезды во фристайле — они выступят завтра и послезавтра, это будут прыжки и акробатические номера. Сегодня был не очень сильный ветер. На воскресенье запланирована резервная программа — гонки по Новосибирскому водохранилищу, дистанция более 40 километров, — рассказала организатор.
В этом году спортсменам повезло с погодой — перед соревнованиями в городе потеплело, на улице всего –2 градуса.
— Сегодня было тепло. Бывало, что мы проводили Кубок Сибири в –27 с ветром, это экстремально достаточно. Ветра сегодня было на грани, всего метра 3 в секунду. В идеале нужно от 7 метров, 8–10. Кайты есть под разный ветер. Сегодня гонялись на огромных — 19 квадратных метров. Завтра будут на средних, а в субботу на маленьких. Это объективные гонки, ведь кто-то лучше едет в слабый ветер, кто-то в сильный, в этот раз по прогнозам будет разная погода, — отметила Людмила Полякова.
Обское море сковало льдом всего три недели назад — фотограф НГС снял, как замерзало водохранилище.