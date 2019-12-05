Власти назвали городские маршруты, которые пойдут до нового автовокзала в Новосибирске

Власти рассказали, какие автобусы и маршрутки будут ходить до нового автовокзала в Новосибирске, который планируют открыть на Гусинобродском шоссе 21 декабря.



— Сегодня специалистами мэрии дополнена сеть городских маршрутов. Они будут проходить в непосредственной близости от автовокзала. Некоторые автобусы будут останавливаться на его территории — для этого предусмотрена площадка отстоя общественного транспорта. Также для того, чтобы пассажирам было удобнее добираться до автовокзала, следующим летом мы приступим к строительству трамвайной линии от «Сада мичуринцев». Уже проведён ряд подготовительных мероприятий, в частности, закуплены рельсы, — передаёт пресс-центр мэрии слова мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

