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Дороги и транспорт

Власти назвали городские маршруты, которые пойдут до нового автовокзала в Новосибирске

Публикуем список, в который вошли шесть маршрутов

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Новый автовокзал откроется в конце декабря&nbsp;

Новый автовокзал откроется в конце декабря 

Власти рассказали, какие автобусы и маршрутки будут ходить до нового автовокзала в Новосибирске, который планируют открыть на Гусинобродском шоссе 21 декабря. 

— Сегодня специалистами мэрии дополнена сеть городских маршрутов. Они будут проходить в непосредственной близости от автовокзала. Некоторые автобусы будут останавливаться на его территории — для этого предусмотрена площадка отстоя общественного транспорта. Также для того, чтобы пассажирам было удобнее добираться до автовокзала, следующим летом мы приступим к строительству трамвайной линии от «Сада мичуринцев». Уже проведён ряд подготовительных мероприятий, в частности, закуплены рельсы, — передаёт пресс-центр мэрии слова мэра Новосибирска Анатолия Локтя.


Новая остановка «Автовокзал на ГБШ» станет конечным остановочным пунктом для нескольких маршрутов общественного транспорта. 

До неё будут продлены следующие рейсы:

автобус № 35 «Ул. Куприна» — «ул. Дюканова»; 

маршрутное такси № 18 «ПАТП-9» — «микрорайон "Чистая Слобода"»; 

маршрутное такси № 19 «ПАТП-9» — «ПКиО "Заельцовский"»;

маршрутное такси № 44 «Сад им. Дзержинского» — «м. "Березовая роща"» — «сад им. Дзержинского».


Кроме того, остановка «Автовокзал на ГБШ» появится на двух маршрутах:

у маршрутного такси № 72 «Биатлонный комплекс» — «ЖК "Лесное"» — на улице Докучаева;

у маршрутного такси № 30 «ул. Амбулаторная» — «ул. Зеленодолинская» — на Гусинобродском шоссе.

Ранее НГС писал о том, куда можно будет уехать с Новосибирского автовокзала-главного

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автовокзалмаршруты
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КОММЕНТАРИИ (6)

Король сети городских порталов
5 дек 2019 в 18:34

Автовокзалом мало кто пользуется. Какой смысл было деньги тратить? Лучше бы дороги для нас автомобилистов сделали. Сам езжу на бугатти тайп атлантик 1936 г.в.

Фото пользователя
5 дек 2019 в 18:32

Не будет спроса, т.к. сейчас у всех автомобили.

Фото пользователя
5 дек 2019 в 18:37

Мэрия вроде обедали починить трамвайные пути, но почему то в очередной раз свои обещания не сдержали..