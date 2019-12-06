Снегопады на фоне оттепели: синоптики рассказали о погоде на выходные

— У нас юго-западный вынос воздушных масс, идут циклонические системы из районов Казахстана, атмосферные фронты, которые вызовут увеличение облачности, [умеренные и слабые] осадки в виде снега, мокрого снега, гололёдные явления, метели, усиление ветра в порывах до 20–23 метров в секунду. Такая погода будет отмечаться [в Новосибирской области] 6, 7 и 8 декабря, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев сегодня, 6 декабря, и на выходных: на фоне потепления в город вернутся снегопады.

По его словам, температура на территории региона в конце недели будет повышенной. По ночам ожидается 0…–5 градусов, местами при прояснениях до –15 градусов. Дневная температура будет колебаться в диапазоне от слабого мороза до оттепелей — от –3... до +3 градусов.



В Новосибирске, согласно прогнозу синоптиков, сегодня днём будет от 0 до +1 градуса, снегопад при этом маловероятен.



Осадки придут в город на выходных. В субботу, 7 декабря, ночью в Новосибирске ожидается –9 градусов, днём –2. В воскресенье, 8 декабря, синоптики прогнозируют –2…–3 градуса ночью и 0…+1 днём, сообщил Ренад Ягудин.



С наступлением зимы большая часть российских дорог покрывается неприятной коричневой кашей. Её состав — снег и реагенты — отличается от города к городу, но результат в основном один: убитые машины и обувь. Мы изучили опыт разных городов и попытались разобраться, что поможет избавиться от зимней грязи на дорогах.

Актуальную температуру воздуха в Новосибирске можно смотреть каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

