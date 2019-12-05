В Новосибирске нашли подрядчика для реконструкции дорог и площади возле нового ЛДС

В Новосибирске выбрали подрядчика для реконструкции площади Лыщинского и дорог на Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса, Блюхера и Горской, которые будут вести к новому ЛДС. Осваивать 733 бюджетных миллиона будет крупная новосибирская компания ООО «Дорсиб Плюс».



«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе», — значится на сайте госзакупок.

