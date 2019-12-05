В Новосибирске нашли подрядчика для реконструкции дорог и площади возле нового ЛДС

В Новосибирске выбрали подрядчика для реконструкции площади Лыщинского и дорог на Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса, Блюхера и Горской, которые будут вести к новому ЛДС. Осваивать 733 бюджетных миллиона будет крупная новосибирская компания ООО «Дорсиб Плюс».
«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона
На сайте компании «Дорсиб Плюс» указано, что предприятием отремонтировано более 2,5 миллионов квадратных метров автомобильных дорог и улиц города. В ноябре 2019 года компания выиграла тендер на строительство дороги
По данным сервиса «Контр.фокус», за последний год «Дорсиб Плюс» освоила 2,5 миллиарда рублей. Компания основана 9 февраля 1999 года и специализируется на строительстве дорог и автомагистралей, жилых и нежилых зданий, железных дорог и метро. Гендиректором компании является Иван Дингес.
Корреспондент НГС отправил запрос «Дорсиб Плюс» с просьбой прокомментировать объём предстоящих работ.
В начале ноября объявили аукцион на реконструкцию дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус». Это также необходимо «для обеспечения транспортной доступности к "Многофункциональной ледовой арене" в Кировском, Ленинском районах Новосибирска».
Схему транспортных развязок к новой ледовой арене мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил в конце мая. Власти решили отказаться от двухуровневых развязок на площади Лыщинского.
В сентябре строители забили первые сваи для строительства новой ледовой арены, которая должна появиться на левом берегу к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.