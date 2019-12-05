5 декабря четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 64.19
eur 71.11
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 64.19
eur 71.11

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

В Новосибирске нашли подрядчика для реконструкции дорог и площади возле нового ЛДС

Стоимость работ оценили в 733 миллиона рублей

803
28 Обсудить

Поделиться

На аукцион была подана только одна заявка

На аукцион была подана только одна заявка

В Новосибирске выбрали подрядчика для реконструкции площади Лыщинского и дорог на Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса, Блюхера и Горской, которые будут вести к новому ЛДС. Осваивать 733 бюджетных миллиона будет крупная новосибирская компания ООО «Дорсиб Плюс».


«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе», — значится на сайте госзакупок.

На сайте компании «Дорсиб Плюс» указано, что предприятием отремонтировано более 2,5 миллионов квадратных метров автомобильных дорог и улиц города. В ноябре 2019 года компания выиграла тендер на строительство дороги № 12 в Кольцово. Параллельно она реконструирует дорогу Инская — Барышево — Садовод. В минувшие годы компания также проводила работы по укладке асфальта и устройству тротуаров на улице Кошурникова и по благоустройству территории дорог, прилегающих к крытому футбольному манежу стадиона «Заря». 

По данным сервиса «Контр.фокус», за последний год «Дорсиб Плюс» освоила 2,5 миллиарда рублей. Компания основана 9 февраля 1999 года и специализируется на строительстве дорог и автомагистралей, жилых и нежилых зданий, железных дорог и метро. Гендиректором компании является Иван Дингес.


Корреспондент НГС отправил запрос «Дорсиб Плюс» с просьбой прокомментировать объём предстоящих работ.

В начале ноября объявили аукцион на реконструкцию дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус». Это также необходимо «для обеспечения транспортной доступности к "Многофункциональной ледовой арене" в Кировском, Ленинском районах Новосибирска».

Схему транспортных развязок к новой ледовой арене мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил в конце мая. Власти решили отказаться от двухуровневых развязок на площади Лыщинского.

В сентябре строители забили первые сваи для строительства новой ледовой арены, которая должна появиться на левом берегу к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

строительство ЛДС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (28)

Фото пользователя
5 дек 2019 в 17:16

Работы там конечно много будет. Но зато потом какая красота. И наконец-то у спортсменов будет нормальный ледовый дворец

Фото пользователя
5 дек 2019 в 17:16

Наверно шикарный будет ЛДС, раз в такую сумму оценили. Скорее всего в нем совсем все по другому будет, как в старом.

Марина
5 дек 2019 в 17:21

Я надеюсь сына отдать на хоккей, но в нынешний ледовый дворец возить нет возможности, да и рано ему в три года) если в новом откроют детскую секцию, будет в самый раз