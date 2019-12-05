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В Новосибирском зоопарке сделали новые вольеры для львов и тигров. Показываем, как они выглядят

Когда работы с вольерами завершатся полностью в зоопарке не сообщают

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Львов и тигров уже начали переводить в новые вольеры

Львов и тигров уже начали переводить в новые вольеры

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило завершается реконструкция вольеров для африканских львов и амурских тигров: показываем, как выглядят новые домики для животных.

Реконструировать комплекс вольеров для львов и тигров в зоопарке начали несколько месяцев назад. Ещё в конце января амурских тигров переселили в другие вольеры. Например, тигр Максимус временно переехал в вольер, в котором раньше жил белый медведь Ростик. Примерно в это же время амурскую тигрицу Таисию отправили в Большереченский зоопарк в Омской области. Старые вольеры демонтировали, а территорию работ огородили.

— Вольеры больших кошек станут более просторными, в них будут установлены новые элементы обогащения среды, обустроены комфортные зоны для активных прогулок и отдыха животных. Ограждения новых вольеров будут частично выполнены из стекла для удобства посетителей, — сообщали ранее в зоопарке.

По словам посетителей, сейчас реконструкция ещё не закончена, но львов и тигров уже начали переводить в новые вольеры. Поселилась там в том числе и новая львица, которой в новосибирском зоопарке раньше не было. Также увидеть в обновлённых вольерах посетители могут льва Сэма и вернувшуюся в Новосибирск тигрицу Таисию.

Новые вольеры частично застеклены

Новые вольеры частично застеклены

Реконструкция вольеров продолжается уже несколько месяцев

Реконструкция вольеров продолжается уже несколько месяцев

Пока работу полностью не закончили

Пока работу полностью не закончили

В зоопарке корреспонденту НГС сообщили, что не дают комментариев о реконструкции вольеров и сроках её окончания

В зоопарке корреспонденту НГС сообщили, что не дают комментариев о реконструкции вольеров и сроках её окончания

В новых вольерах можно увидеть деревянные элементы для обогащения среды<br><br>

В новых вольерах можно увидеть деревянные элементы для обогащения среды

Ранее в зоопарке рассказывали, что новые вольеры будут просторнее прежних

Ранее в зоопарке рассказывали, что новые вольеры будут просторнее прежних

Этот снимок вольеров для тигров фотограф НГС сделал летом 2017 года

Этот снимок вольеров для тигров фотограф НГС сделал летом 2017 года

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Новосибирский зоопарк
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КОММЕНТАРИИ (3)

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5 дек 2019 в 16:17

Пора уже зверушек в город отпускать косточки😁 поразмять

5 дек 2019 в 16:38

Я не понял что изменилось то?

5 дек 2019 в 16:18

Какая еще амурская тигрица Таисия? А Лапа куда делась и когда?((