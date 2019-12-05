В Новосибирском зоопарке сделали новые вольеры для львов и тигров. Показываем, как они выглядят

Реконструировать комплекс вольеров для львов и тигров в зоопарке начали несколько месяцев назад . Ещё в конце января амурских тигров переселили в другие вольеры. Например, тигр Максимус временно переехал в вольер , в котором раньше жил белый медведь Ростик. Примерно в это же время амурскую тигрицу Таисию отправили в Большереченский зоопарк в Омской области . Старые вольеры демонтировали, а территорию работ огородили.

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило завершается реконструкция вольеров для африканских львов и амурских тигров: показываем, как выглядят новые домики для животных.

— Вольеры больших кошек станут более просторными, в них будут установлены новые элементы обогащения среды, обустроены комфортные зоны для активных прогулок и отдыха животных. Ограждения новых вольеров будут частично выполнены из стекла для удобства посетителей, — сообщали ранее в зоопарке.



По словам посетителей, сейчас реконструкция ещё не закончена, но львов и тигров уже начали переводить в новые вольеры. Поселилась там в том числе и новая львица, которой в новосибирском зоопарке раньше не было. Также увидеть в обновлённых вольерах посетители могут льва Сэма и вернувшуюся в Новосибирск тигрицу Таисию.