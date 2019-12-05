Сибирячка обвинила бывшего мужа в педофилии. Родственники и соседи уверены в его невиновности

Андрей с женой и детьми Фото: читатель НГС

Житель Новосибирска больше двух месяцев находится в СИЗО по обвинению в педофилии над собственным ребёнком. В правоохранительные органы заявила его бывшая жена. Дело расследуют по статье 132, часть четвертая УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Родственники и соседи считают обвинение абсурдным. В это воскресенье, 9 декабря, они организуют пикет в защиту мужчины. Корреспондент НГС выслушал всех участников этой непростой истории. Имена изменены в интересах детей. «Обещала сюрприз»



Сам Андрей, которого обвинили в педофилии, сейчас находится в СИЗО, поэтому его историю корреспонденту НГС рассказал его родной брат Дмитрий. По словам мужчины, Андрей и Екатерина поженились в 2012 году. На тот момент пара уже ждала старшую дочь Алису. — Брат купил квартиру, взял на себя ипотеку. Он трудолюбивый, ответственный, всё в дом, всё в дом. Она всё из дома — погулять сходить, в клуб ночной с сестрой, — рассказывает Дмитрий. Полтора года назад у пары родилась вторая дочь, тогда и начался постепенный разлад. — У нас погиб отец, поэтому каждую Троицу мы ездим на кладбище. Собрались на кладбище — она ему скандал: «Ты не поедешь». Он, естественно, поехал. Она собрала детей и уехала к матери. Ребёнку младшему две недели было. Потом в какой-то момент приехала, собрала вещи. Был суд, их развели. Судья вынес постановление, что отец имеет право видеться с детьми по конкретным дням, — вспоминает Дмитрий. Он утверждает, что Андрей исправно платил алименты, привозил продукты и покупал одежду, но потом Дмитрий стал замечать изменения в поведении брата. Он стал жаловаться на бывшую жену — она, по его словам, перестала пускать его в квартиру и после скандалов обещала «какой-то сюрприз».

— Андрей написал жалобу в прокуратуру. Она ответила, что он домогается детей. Вот 1 октября мы его ждали на день рождения, позвонили соседки и сказали, что у него в квартире полиция. Мы туда приехали, его уже забирали, — утверждает Дмитрий. «Я защищаю своих детей» Екатерина отрицает, что заявила о домогательствах бывшего мужа к ребёнку из-за каких-то личных обид. — Вообще, это тайна следствия. Меня предупредили — я никому ничего не могу говорить. Я на вопросы, которые касаются дела, не буду отвечать. Они же (родственники бывшего мужа. — Прим. ред.) должны всё равно как-то его защищать, что-то делать. Пускай. Я за ребёнка. Это единственный их вариант защиты — мол, что я решила отомстить. Это единственное, что они могут сказать. Это единственная их позиция, что я придумала специально. Это не специально. Сейчас есть экспертизы и утверждения, что ребёнок ничего не врёт. А я мать — я защищаю своих детей, — объясняет Екатерина. Женщина согласилась рассказать лишь о причине развода с Андреем.

— Причиной развода послужило то, что он оставил меня в трудной жизненной ситуации с моим здоровьем, когда нашему ребёнку было всего две недели. Мне нужна была помощь из-за [плохого] самочувствия — высокое давление, швы внутренние, наружные... И мне нужна была помощь с ребёнком. Он меня оставил в этот момент. Я ему сказала: «Если ты меня сейчас оставишь, я от тебя уйду». Потому что это последняя капля, когда мне не на кого положиться. И он меня просто оставил, уехал к своей маме. Троица там, не Троица, ну извините, — говорит Екатерина. Она не отрицает, что Андрей после развода принимал участие в жизни детей. — По решению суда он мне помогал, только по решению суда. Сейчас у него просрочки. Был определён порядок общения с детьми. Когда у него была возможность — он его исполнял (отцовский долг. — Прим. ред.). Когда он не мог его исполнять, то старался приходить в мои дни, не в своё положенное время. На этом фоне всегда были конфликты, потому что у него было свое время, а это моё время. Он влезал, устраивал нехорошие дела.

