Новосибирская семья сделала камин на конкурс поделок — в детский сад его привезли на грузовике

Камин получился таким большим, что везти его в детский сад пришлось на грузовой машине Фото: Светлана Думбровская

Новосибирская семья с маленькими детьми и няней сделала необычную поделку для детского сада — огромный камин из картонных коробок, который даже не влез в легковую машину. Как возникла идея — У нас семья с традициями. Рождество — большой праздник: и дом украшаем, и костюмы детям шьём. И мы подумали: раз детки наши ходят в садик и большую часть времени находятся там, то это тоже их дом и он тоже должен быть уютным и красивым, — объяснила няня детей Светлана Думбровская желание сделать подарок детскому саду.

По её словам, в детском саду № 10 «Радуга» сейчас проходит конкурс поделок. Глава семьи предложил сделать большой камин и пообещал профинансировать эту идею, а его супруга, двое детей в возрасте 2 и 4 лет и их няня помогли воплотить эту задумку в жизнь. Сколько это стоило и как долго делали Няня уточнила, что в общей сложности создание камина обошлось семье не дороже 500 рублей. Для поделки они купили пустые коробки, обойный клей и две кисточки. Всё остальное нашлось в квартире: и старые обои под камень, и украшения для камина, и даже ёлочная гирлянда, которую обложили дровами, чтобы сымитировать зажжённый огонь. Чтобы сделать камин, семье понадобилось два вечера: няня специально ждала детей из садика, чтобы они тоже смогли поучаствовать в создании поделки. — Два вечера с детками занимались: кроили, вырезали, клеили, дети полностью сами украшали весь фасад. Не всё получалось: что-то ломалось, что-то отклеивалось, но дети очень старались, — рассказала Светлана Думбровская. Камин получился большим: 1,3 метра в высоту, 1,5 метра в длину. Сверху семья поставила две свечи, которые работают от батареек.

Доставка оказалась дороже камина По словам няни, камин обошёлся дешевле, чем его доставка в садик, который находится в 10 минутах езды от дома. Из-за своих размеров поделка не влезла в легковую машину, и в итоге семья была вынуждена заказать грузовик за 1000 рублей. Оставить в камине гирлянду садик не разрешил из соображений пожарной безопасности.

Чтобы создать камин, семья склеила пять коробок Фото: Светлана Думбровская

Теперь в детском саду есть необычная фотозона для новогодних утренников Фото: Светлана Думбровская