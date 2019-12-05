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Милота

Новосибирская семья сделала камин на конкурс поделок — в детский сад его привезли на грузовике

Камин смастерили из картонных коробок и обклеили обоями

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Камин получился таким большим, что везти его в детский сад пришлось на грузовой машине

Камин получился таким большим, что везти его в детский сад пришлось на грузовой машине

Новосибирская семья с маленькими детьми и няней сделала необычную поделку для детского сада — огромный камин из картонных коробок, который даже не влез в легковую машину.

Как возникла идея

— У нас семья с традициями. Рождество — большой праздник: и дом украшаем, и костюмы детям шьём. И мы подумали: раз детки наши ходят в садик и большую часть времени находятся там, то это тоже их дом и он тоже должен быть уютным и красивым, — объяснила няня детей Светлана Думбровская желание сделать подарок детскому саду.

По её словам, в детском саду № 10 «Радуга» сейчас проходит конкурс поделок. Глава семьи предложил сделать большой камин и пообещал профинансировать эту идею, а его супруга, двое детей в возрасте 2 и 4 лет и их няня помогли воплотить эту задумку в жизнь. 

Сколько это стоило и как долго делали

Няня уточнила, что в общей сложности создание камина обошлось семье не дороже 500 рублей. Для поделки они купили пустые коробки, обойный клей и две кисточки. Всё остальное нашлось в квартире: и старые обои под камень, и украшения для камина, и даже ёлочная гирлянда, которую обложили дровами, чтобы сымитировать зажжённый огонь. 

Чтобы сделать камин, семье понадобилось два вечера: няня специально ждала детей из садика, чтобы они тоже смогли поучаствовать в создании поделки. 

— Два вечера с детками занимались: кроили, вырезали, клеили, дети полностью сами украшали весь фасад. Не всё получалось: что-то ломалось, что-то отклеивалось, но дети очень старались, — рассказала Светлана Думбровская.

Камин получился большим: 1,3 метра в высоту, 1,5 метра в длину. Сверху семья поставила две свечи, которые работают от батареек. 

Доставка оказалась дороже камина

По словам няни, камин обошёлся дешевле, чем его доставка в садик, который находится в 10 минутах езды от дома. Из-за своих размеров поделка не влезла в легковую машину, и в итоге семья была вынуждена заказать грузовик за 1000 рублей. Оставить в камине гирлянду садик не разрешил из соображений пожарной безопасности.

Чтобы создать камин, семья склеила пять коробок

Чтобы создать камин, семья склеила пять коробок

Теперь в детском саду есть необычная фотозона для новогодних утренников

Теперь в детском саду есть необычная фотозона для новогодних утренников

А какие новогодние поделки делали вы и ваши дети в этом декабре? Если у вас есть что нам показать — присылайте ваши фото нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Ранее НГС рассказывал об осенних поделках, которые новосибирские семьи мастерили для школ и детских садов. В нашей фотоподборке оказались космические и обычные корабли, животные и необычные экспозиции из овощей, шишек и листьев. Одна из семей даже сделала светящийся НЛО из тыквы и инопланетян из чеснока.

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Рождествоподелки
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КОММЕНТАРИИ (28)

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5 дек 2019 в 14:23

ага, видно, что помогали дети 2 и 4 😂

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5 дек 2019 в 14:37

Пешком отнести камин в садик религия не позволила? Если идти 10 минут. Коробки легкие.

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5 дек 2019 в 14:39

То, что слепили дома с детьми, это хорошо. Дети вовлечены в творчество.
То, что подарили садику, тоже неплохо, к новому году хороший антураж, сказочный.
Но, на кой такие конкурсы в детском саду?