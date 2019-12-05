Новосибирская семья сделала камин на конкурс поделок — в детский сад его привезли на грузовике

Новосибирская семья с маленькими детьми и няней сделала необычную поделку для детского сада — огромный камин из картонных коробок, который даже не влез в легковую машину.
Как возникла идея
— У нас семья с традициями. Рождество — большой праздник: и дом украшаем, и костюмы детям шьём. И мы подумали: раз детки наши ходят в садик и большую часть времени находятся там, то это тоже их дом и он тоже должен быть уютным и красивым, — объяснила няня детей Светлана Думбровская желание сделать подарок детскому саду.
По её словам, в детском саду
Сколько это стоило и как долго делали
Няня уточнила, что в общей сложности создание камина обошлось семье не дороже 500 рублей. Для поделки они купили пустые коробки, обойный клей и две кисточки. Всё остальное нашлось в квартире: и старые обои под камень, и украшения для камина, и даже ёлочная гирлянда, которую обложили дровами, чтобы сымитировать зажжённый огонь.
Чтобы сделать камин, семье понадобилось два вечера: няня специально ждала детей из садика, чтобы они тоже смогли поучаствовать в создании поделки.
— Два вечера с детками занимались: кроили, вырезали, клеили, дети полностью сами украшали весь фасад. Не всё получалось: что-то ломалось, что-то отклеивалось, но дети очень старались, — рассказала Светлана Думбровская.
Камин получился большим: 1,3 метра в высоту, 1,5 метра в длину. Сверху семья поставила две свечи, которые работают от батареек.
Доставка оказалась дороже камина
По словам няни, камин обошёлся дешевле, чем его доставка в садик, который находится в 10 минутах езды от дома. Из-за своих размеров поделка не влезла в легковую машину, и в итоге семья была вынуждена заказать грузовик за 1000 рублей. Оставить в камине гирлянду садик не разрешил из соображений пожарной безопасности.
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