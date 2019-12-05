Потасовка новосибирского таксиста и пассажирки может вылиться в уголовное дело

Девушка утверждает, что таксист сначала схватил её сына, а затем выкинул и её. Водитель заявляет, что никого не трогал Фото: Ксения, Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске полиция продолжает разбираться в конфликте сибирячки и таксиста, который произошёл ещё в середине октября в Железнодорожном районе. По словам девушки, мужчина выкинул её с ребёнком из машины. Водитель утверждает, что никого не трогал, а женщина закатила скандал на пустом месте. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности разбирательств, которые длятся уже почти два месяца.

Автор: читательница НГС

— В ходе проведения проверки по заявлению женщины установлено, что у заявительницы произошёл конфликт с водителем такси. В связи с тем, что в указанном событии усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». — Прим. ред.), материал был направлен в Железнодорожный межрайонный СО СУ СК РФ по Новосибирской области для принятия решения по подследственности, — говорится в официальном ответе ГУ МВД по Новосибирской области на запрос корреспондента НГС.

По данным полиции, проверка следователей идёт до сих пор и они ждут её результатов.

Водитель утверждает, что девушка прищемила ему палец — он почти месяц из-за этого находился на больничном Фото: предоставлено таксистом