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Криминал

Потасовка новосибирского таксиста и пассажирки может вылиться в уголовное дело

Полиция также проверяет, как водитель получил травму пальца

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Девушка утверждает, что таксист сначала схватил её сына, а затем выкинул и её. Водитель заявляет, что никого не трогал

Девушка утверждает, что таксист сначала схватил её сына, а затем выкинул и её. Водитель заявляет, что никого не трогал

В Новосибирске полиция продолжает разбираться в конфликте сибирячки и таксиста, который произошёл ещё в середине октября в Железнодорожном районе. 

По словам девушки, мужчина выкинул её с ребёнком из машины. Водитель утверждает, что никого не трогал, а женщина закатила скандал на пустом месте.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности разбирательств, которые длятся уже почти два месяца.

Автор: читательница НГС

— В ходе проведения проверки по заявлению женщины установлено, что у заявительницы произошёл конфликт с водителем такси. В связи с тем, что в указанном событии усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». — Прим. ред.), материал был направлен в Железнодорожный межрайонный СО СУ СК РФ по Новосибирской области для принятия решения по подследственности, — говорится в официальном ответе ГУ МВД по Новосибирской области на запрос корреспондента НГС.

По данным полиции, проверка следователей идёт до сих пор и они ждут её результатов.

Водитель утверждает, что девушка прищемила ему палец — он почти месяц из-за этого находился на больничном

Водитель утверждает, что девушка прищемила ему палец — он почти месяц из-за этого находился на больничном

В полиции также добавили, что проверяют, как таксист получил травму пальца. Сам Геннадий рассказывал корреспонденту НГС, что ему его прищемила скандальная пассажирка. Водителю пришлось почти месяц провести на больничном из-за травмы.

— 15.10.2019 в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску зарегистрировано сообщение из медицинского учреждения по факту обращения к ним водителя такси с диагнозом «ушибленная рана 3-го пальца левой кисти». Опрошенный пояснил, что травму получил в результате конфликта с пассажиркой его автомобиля, — добавили в ведомстве.

Сейчас по этому поводу полицейские также проводят проверку, а таксист проходит судебно-медицинскую экспертизу.

Через несколько дней после этого скандала новосибирские таксисты рассказали свои истории — в какие конфликтные ситуации они попадают и как избавляются от проблемных пассажиров.

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конфликт с таксистом
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КОММЕНТАРИИ (20)

Новые санкции
5 дек 2019 в 13:01

А развитые страны новые санкции применяют. Чтобы в России учились слышать граждан.

5 дек 2019 в 13:06

По видео ничего не понятно. Но!
Едет с маленьким ребенком. Водила начинает как-то неадекватно себя вести. Сама должна максимально быстро такое такси покинуть. Зачем собой и ребенком рисковать? Она же начинает упираться. Для чего? Зачем?! Чувство самосохранение вообще отсутствует?!

балдарес
5 дек 2019 в 13:01

Происшествия из разряда " Из мухи сделали слона ".