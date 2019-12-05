Потасовка новосибирского таксиста и пассажирки может вылиться в уголовное дело

В Новосибирске полиция продолжает разбираться в конфликте сибирячки и таксиста, который произошёл ещё в середине октября в Железнодорожном районе.
По словам девушки, мужчина выкинул её с ребёнком из машины. Водитель утверждает, что никого не трогал, а женщина закатила скандал на пустом месте.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности разбирательств, которые длятся уже почти два месяца.
Автор: читательница НГС
— В ходе проведения проверки по заявлению женщины установлено, что у заявительницы произошёл конфликт с водителем такси. В связи с тем, что в указанном событии усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». — Прим. ред.), материал был направлен в Железнодорожный межрайонный СО СУ СК РФ по Новосибирской области для принятия решения по подследственности, — говорится в официальном ответе ГУ МВД по Новосибирской области на запрос корреспондента НГС.
По данным полиции, проверка следователей идёт до сих пор и они ждут её результатов.
В полиции также добавили, что проверяют, как таксист получил травму пальца. Сам Геннадий рассказывал корреспонденту НГС, что ему его прищемила скандальная пассажирка. Водителю пришлось почти месяц провести на больничном из-за травмы.
— 15.10.2019 в отдел полиции
Сейчас по этому поводу полицейские также проводят проверку, а таксист проходит судебно-медицинскую экспертизу.
Через несколько дней после этого скандала новосибирские таксисты рассказали свои истории — в какие конфликтные ситуации они попадают и как избавляются от проблемных пассажиров.