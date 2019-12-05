Где купить ёлку в Новосибирске: публикуем карту ёлочных базаров

В Новосибирске предприниматели начали подготовку к открытию ёлочных базаров.
По информации управления потребительского рынка мэрии, они заключили 34 договора с продавцами ёлок.
— С 1 по 10 декабря 2019 года, в зависимости от места размещения, ёлочные базары начинают свою работу в городе Новосибирске, — сообщили в пресс-центре мэрии.
НГС подготовил карту, где будут располагаться ёлочные ярмарки.
Однако этот список ёлочных базаров не полный — на частной территории также будут продавать деревья к Новому году.
Главная городская ёлка в этом году будет располагаться перед театром оперы и балета — накануне там начали заливать каток.