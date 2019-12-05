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Где купить ёлку в Новосибирске: публикуем карту ёлочных базаров

Ожидается, что ёлочные базары начнут работать уже на этой неделе

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До 10 декабря в городе начнут продавать ёлки. Фото из архива НГС

До 10 декабря в городе начнут продавать ёлки. Фото из архива НГС

В Новосибирске предприниматели начали подготовку к открытию ёлочных базаров. 

По информации управления потребительского рынка мэрии, они заключили 34 договора с продавцами ёлок.

— С 1 по 10 декабря 2019 года, в зависимости от места размещения, ёлочные базары начинают свою работу в городе Новосибирске, — сообщили в пресс-центре мэрии.

НГС подготовил карту, где будут располагаться ёлочные ярмарки.

Однако этот список ёлочных базаров не полный — на частной территории также будут продавать деревья к Новому году.

Главная городская ёлка в этом году будет располагаться перед театром оперы и балета — накануне там начали заливать каток.

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Новый Годновогодняя ёлка
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КОММЕНТАРИИ (29)

5 дек 2019 в 13:54

В этом году ожидается рекордное количество опавших ешё до НГ ёлок.
После срубки елку можно только 1 раз размораживать.
С учетом, что в самое ближ время ожидается "плюс", все уже срубленные елки разморозятся, потом снова замерзнут.
И вскоре после второй разморозки - дома - иголки опадают.

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5 дек 2019 в 13:49

люди, не покупайте натуральные ёлки, купите искусственную, которой хватит вам на 20 лет - сохраняйте природу

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5 дек 2019 в 13:48

требуйте чеки при покупки деревьев, нет чека сразу звоните и сообщайте , штрафовать надо этих барыг