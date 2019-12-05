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Новосибирские маршрутки начали повышать цены на проезд: в одной тариф вырастет на 5 рублей

Цены изменятся в середине декабря

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Маршрутки начнут поднимать цены на проезд с середины декабря

Маршрутки начнут поднимать цены на проезд с середины декабря

С 15 декабря в новосибирских маршрутках № 5 и № 364 повышаются цены на проезд — рост тарифов перевозчик объяснил выросшими затратами. 

Фото объявления о повышении тарифа в маршрутке № 364 «м. "Студенческая"» — «п. Краснообск» опубликовано в группе «Краснообск-ВАСХНИЛ» во «ВКонтакте». Сейчас проезд в маршрутке стоит 30 рублей, с 15 декабря повысится на 5 рублей. 

Проезд в маршрутке <nobr class="_">№&nbsp;364</nobr> подорожает на 5 рублей

Проезд в маршрутке № 364 подорожает на 5 рублей

— Повышаются цены на запчасти, налоги, дизтопливо и так далее, — объяснил повышение цен руководитель компании, которая обслуживает маршрут, Эдуард Остапенко. 

По его словам, с 15 декабря также подорожает проезд в его же маршруте № 5 «Чемской бор» — «м. "Студенческая"» — с 38 до 40 рублей. 

Эдуард Остапенко рассказал, что вопрос о повышении цен на проезд стоит у многих компаний, которые занимаются перевозками на маршрутках. Где именно ещё повысят тариф, он называть не стал, но предположил, что в некоторых маршрутках проезд может вырасти с 30 до 35 рублей. 

Повышение тарифа на своих маршрутках он также объяснил тем, что компаниям нужно обновлять парк. Например, по новым требованиям должны быть машины, оборудованные для провозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Одна такая машина стоит больше 2 миллионов рублей. 

— Плюс запчасти, солярка. Плюс фискальная составляющая — тахографы поставили, 40 тысяч — единовременное вложение, — подсчитал Остапенко. — Федеральные законы мы естественно должны исполнять, мы их и исполняем, но всё это стоит денег. У перевозчика источник дохода один, поэтому это всё в цену и попадает. 

С 8 декабря в Новосибирске повышаются цены на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Перед этим тарифы на общественном транспорте повышали в декабре прошлого года

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цены на проездтранспорт
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КОММЕНТАРИИ (28)

5 дек 2019 в 13:18

Ну их тоже можно понять, в убыток никто не хочет работать.

5 дек 2019 в 13:19

Правильно всё. Экономически обоснованный тариф на маршрутках - 2 евро за одну поездку. И точка. Не нравится - ходи пешком. Всё.

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5 дек 2019 в 13:22

Короче подстраиваются под повышение муниципального транспорта. Сейчас все этим оправдывать будут. Хотя качество предоставляемых ими услуг очень сомнительное.