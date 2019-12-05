Новосибирские маршрутки начали повышать цены на проезд: в одной тариф вырастет на 5 рублей

Фото объявления о повышении тарифа в маршрутке № 364 «м. "Студенческая"» — «п. Краснообск» опубликовано в группе «Краснообск-ВАСХНИЛ» во «ВКонтакте». Сейчас проезд в маршрутке стоит 30 рублей, с 15 декабря повысится на 5 рублей.

По его словам, с 15 декабря также подорожает проезд в его же маршруте № 5 «Чемской бор» — «м. "Студенческая"» — с 38 до 40 рублей.

Эдуард Остапенко рассказал, что вопрос о повышении цен на проезд стоит у многих компаний, которые занимаются перевозками на маршрутках. Где именно ещё повысят тариф, он называть не стал, но предположил, что в некоторых маршрутках проезд может вырасти с 30 до 35 рублей.

Повышение тарифа на своих маршрутках он также объяснил тем, что компаниям нужно обновлять парк. Например, по новым требованиям должны быть машины, оборудованные для провозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Одна такая машина стоит больше 2 миллионов рублей.

— Плюс запчасти, солярка. Плюс фискальная составляющая — тахографы поставили, 40 тысяч — единовременное вложение, — подсчитал Остапенко. — Федеральные законы мы естественно должны исполнять, мы их и исполняем, но всё это стоит денег. У перевозчика источник дохода один, поэтому это всё в цену и попадает.

С 8 декабря в Новосибирске повышаются цены на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Перед этим тарифы на общественном транспорте повышали в декабре прошлого года.