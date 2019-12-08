Короткий путь от «Когда родишь?» до «Зачем рожала?»: журналист о нетерпимости к многодетным

Российские семьи, как правило, заводят одного или двух детей Фото: Иван Сидоренко

Многодетные семьи, попавшие в сложную ситуацию, всегда вызывают «горячий» отклик у читателей. Количество злобных комментариев под такими публикациями зашкаливает. Почему люди так нетерпимы к тем, у кого много детей? Журналист 72.RU Екатерина Петрова ищет ответ на этот вопрос и считает, что такие семьи нуждаются в адресной помощи государства. Далее — от первого лица.

Зачем рожала? Стоит только написать статью об очередной многодетной семье, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации, как «интернет взрывает». Огромное количество злобных, некрасивых, оскорбительных комментариев обеспечено. Даже с учетом модерации видеть этот поток ненависти очень грустно. Можете представить, что в тех комментариях, которые не проходят модерацию?

Сознание людей устроено странным образом. Женщина, которая делает карьеру, живет полной жизнью и не торопится рожать, становится объектом нападок: «почему не рожаешь», «часики-то тикают», «думаешь только о себе», «когда же мы услышим топот маленьких ножек»? Продолжите этот ряд сами. Но стоит только женщине родить больше двух-трех детей, что начинают говорить люди? Правильно! «Зачем рожала?» И часто эти вещи происходят в одной голове. То есть один и тот же человек в комментариях или просто в разговоре с себе подобными в одной ситуации ополчается на бездетную женщину, а в другой — на многодетную. Я не психотерапевт и не могу объяснить, каким образом внутренние комплексы, особенности воспитания и что-то там еще заставляют человека исходить злобой в адрес людей, которые к вопросу деторождения относятся не так, как он. Бог им судья, как говорится. В школе или, возможно, в вузе вам рассказывали, что для стабильного воспроизводства общества в семье должно быть три ребенка, двое возмещают родителей, а один — закрывает человеческие потери или отсутствие рождений в других семьях.

Теперь вспомните, сколько детей в подавляющем большинстве семей в современном обществе. Один или максимум два. Вспомните, как часто в праздных разговорах мы сокрушаемся: «Россия вымирает». Поднимать много детей — тяжело И вот есть семьи, которые рожают больше трех детей, по сути дела, выполняя социальную миссию. Заметьте, мы не пишем о маргинальных проблемных родителях: пьяницах, наркоманах и так далее. Мы пишем об обычных, нормальных людях, которые, в отличие от большинства, рожают много, восполняя дефицит детей, которых не родят другие. Поднимать много детей — тяжело, и логично, что в сложной ситуации такие семьи первыми попадают под удар. Такие семьи, на мой взгляд, имеют право на особое отношение со стороны государства. Это не значит, что мы «сажаем их на свою шею». Это значит, что в каждой конкретной трудной ситуации многодетным нужно оказывать адресную помощь. Предвижу очередной поток комментариев на тему, были бы у нас деньги, мы бы тоже рожали. Это не так. Современное общество достигло такого уровня развития, что многодетность не является ценностью. Уверена, большинство при наличии денег тратили бы их на улучшение жилищных условий, частные школы для одного или двух детей, на путешествия, качественные вещи, машины и хорошие продукты. Нет прямой связи между финансовой обеспеченностью и многодетностью. Это регулируется какими-то другими вещами, внутренними особенностями каждого конкретного человека.

И последнее. Как журналисты мы прекрасно понимаем, как тяжело человеку быть объектом нападок, ежедневно получая анонимную порцию ненависти. Медийные люди к этому постепенно привыкают, они воспринимают это как риски профессии. Но представьте, что чувствует многодетная мама, которой и так тяжело, читая комментарии анонимов? Я знаю, что мои слова ничего не изменят, потоки ненависти не остановить. Я просто хочу посочувствовать многодетным семьям и пожелать им стойкости. Нормальных людей тоже много, это подтверждает история многодетной семьи из поселка Молодежный, которой адресно помогли выбраться из тяжелой ситуации.

Согласны с автором?

До этого мы публиковали честный рассказ об обратной стороне родительства. Многодетная мама Анна Жагорина рассказала, с чем пришлось столкнуться лично ей.

Жестко про «диванных экспертов» высказалась и мама ребенка с аутизмом — лингвист Светлана Гладкова. Почитайте, что ей иногда приходится слышать в свой адрес.

Дискуссия развернулась и под авторской колонкой Вероники Абросимовой, которая из стройной танцовщицы превратилась в девушку с пышными формами.

Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

