Мужчина выпал из окна 6-го этажа в Академгородке

На месте работали полиция и скорая помощь

Вечером в среду, 4 декабря, 41-летний мужчина выпал из окна в новосибирском Академгородке.

— На Героев Труда мужчина выпал из окна 6-го этажа. Это было в 17:14. Скорую вызвали и полицию, — сообщили в службе «112».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт происшествия. В полиции уточнили, что погибшему 41 год. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет.

Получить официальные комментарии от Следственного управления СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС оперативно не удалось.