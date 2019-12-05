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Происшествия

Мужчина выпал из окна 6-го этажа в Академгородке

В обстоятельствах разбирается Следственный комитет

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На месте работали полиция и скорая помощь

На месте работали полиция и скорая помощь

Вечером в среду, 4 декабря, 41-летний мужчина выпал из окна в новосибирском Академгородке. 

— На Героев Труда мужчина выпал из окна 6-го этажа. Это было в 17:14. Скорую вызвали и полицию, — сообщили в службе «112».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт происшествия. В полиции уточнили, что погибшему 41 год. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет.

Получить официальные комментарии от Следственного управления СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС оперативно не удалось.

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выпал из окна
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
5 дек 2019 в 11:44

Получить официальные комментарии от директора ЧОПа на Б. Богаткова корреспонденту НГС оперативно не удалось.