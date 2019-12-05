Мэрия пожаловалась в прокуратуру на «Пятёрочку», открытую вместо спортзала

Мэрия настаивает, что в здании должны заниматься спортом, а не продавать продукты и алкоголь

Мэрия Новосибирска потребовала привести здание в Стрижах в соответствие с документами — его владельцу пока направили досудебное уведомление, а в прокуратуру — материалы о нарушении.



Как уточнили в мэрии в ответ на запрос НГС, участок на улице Лобачевского, 67/1 разрешено использовать для строительства спортивных объектов и его эксплуатация как магазина «Пятёрочка» — нарушение Земельного кодекса.



— По данному факту в адрес правообладателя земельного участка ООО «СТК» департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска направлено досудебное уведомление о приведении земельного участка <…> в соответствие с правоустанавливающими документами на землю, — отметили в мэрии.

