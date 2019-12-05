Мэрия пожаловалась в прокуратуру на «Пятёрочку», открытую вместо спортзала

Мэрия Новосибирска потребовала привести здание в Стрижах в соответствие с документами — его владельцу пока направили досудебное уведомление, а в прокуратуру — материалы о нарушении.
Как уточнили в мэрии в ответ на запрос НГС, участок на улице Лобачевского, 67/1 разрешено использовать для строительства спортивных объектов и его эксплуатация как магазина «Пятёрочка» — нарушение Земельного кодекса.
— По данному факту в адрес правообладателя земельного участка ООО «СТК» департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска направлено досудебное уведомление о приведении земельного участка <…> в соответствие с правоустанавливающими документами на землю, — отметили в мэрии.
Кроме того, городские власти направили материалы о нарушении в прокуратуру Заельцовского района. Получить комментарий владельца здания корреспонденту НГС не удалось.
По документам здание на Лобачевского, 67/1 компания «СТК» (застройщик «Стрижи» к данному строительству отношения не имеет) строила и ввела в эксплуатацию как спортивный зал. Но на минувших выходных там открыли супермаркет.
Это не первый случай, когда супермаркет открывают в здании, формально построенном для других целей: в ноябре магазин той же сети «Пятёрочка» открыли в здании гостиницы на три номера. В июне НГС рассказывал о супермаркете в здании, которое и вовсе по закону должно быть снесено.
НГС также публиковал игру: попробуйте и вы отгадать, для чего здания строили, а что в итоге получилось.