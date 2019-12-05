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В новосибирском ТРЦ стали расставлять клеевые ловушки для синиц, ворующих еду у посетителей

На птиц пожаловались не только посетители, но и арендаторы

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На одном из пищевых производств поставили клеевую ловушку — ими обычно ловят грызунов&nbsp;

На одном из пищевых производств поставили клеевую ловушку — ими обычно ловят грызунов 

В Новосибирске посетители и арендаторы ТРЦ «Галерея» пожаловались на большое количество птиц в здании — некоторые предприниматели даже решили бороться с синицами клеевыми ловушками.

— В поисках тепла синицы и воробьи нередко залетают в торговый центр. Птички гадят, таскают еду на фуд-корте и, что опаснее, могут переносить заразу. Все жалуются, не только арендаторы фудкорта, но и те, кто работают с одеждой. Арендаторы помещений, не находя другого выхода, пытаются самостоятельно решить проблему, прибегая совсем к крайним, негуманным методам: травят птиц и ставят клеевые ловушки для грызунов, что приводит к гибели птиц, — рассказала читательница.

Также она заметила, как одна из синиц угодила к клеевую ловушку одного из пищевых производств.

В ТРЦ «Галерея» заверили, что не получали ни одной жалобы на птиц ни от гостей, ни от арендаторов.

— Вообще ни от кого не зарегистрировано — официально не было никаких жалоб. Устройств специальных для отлова птиц у нас нет. Их отлавливают несколько раз с определённой периодичностью, как только количество птиц становится ощутимым. Да, мы их видим, они садятся на столы, стулья. Это всё определяется человеческим фактором, а именно администрацией. Тогда вызываем людей, которые их отлавливают и выпускают, — объяснил главный специалист отдела маркетинга.

В начале ноября в ТРЦ «Галерея» закрылся кинотеатр «Люксор». НГС записал воспоминания горожан о кинотеатре, который работал в Новосибирске с 2015 года.

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птицыГалерея Новосибирск
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КОММЕНТАРИИ (9)

с богаткова
5 дек 2019 в 15:11

гораздо гуманнее, поручить охранникам тц отлов птиц.

Фото пользователя
5 дек 2019 в 15:11

Это жестоко и зоозащитники будут визжать.

Саблезубый хомячок (точняк)
5 дек 2019 в 15:13

Однажды, мне на стул суперклея наклеили,так и просидел всю смену,пока директор не выписал леща,от которого я слетел со стула.