Под Новосибирском пропала молодая женщина в сером пуховике: её ищут уже третью неделю

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поиске 44-летней Натальи Кузнецовой, которая пропала в Бердске на позапрошлой неделе.

«19 ноября около 10:00 ушла из дома по улице Трудовой в городе Бердске, и до настоящего момента её местонахождение не установлено», — сообщили в поисковом отряде «Маяк».



Согласно ориентировке, пропавшей Наталье Кузнецовой 44 года. Её рост — 156 см. У пропавшей худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы до плеч, которые она обычно собирает в хвост. В день исчезновения бердчанка была одета в серый пуховик, чёрный свитер, синие джинсы, на ногах были чёрные ботинки на толстой подошве.