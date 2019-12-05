Под Новосибирском пропала молодая женщина в сером пуховике: её ищут уже третью неделю

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поиске 44-летней Натальи Кузнецовой, которая пропала в Бердске на позапрошлой неделе.
«19 ноября около 10:00 ушла из дома по улице Трудовой в городе Бердске, и до настоящего момента её местонахождение не установлено», — сообщили в поисковом отряде «Маяк».
Согласно ориентировке, пропавшей Наталье Кузнецовой 44 года. Её рост — 156 см. У пропавшей худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы до плеч, которые она обычно собирает в хвост. В день исчезновения бердчанка была одета в серый пуховик, чёрный свитер, синие джинсы, на ногах были чёрные ботинки на толстой подошве.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по единому номеру «112» или в поисковый отряд «Маяк»: 8–951–393–0911. Также Наталью Кузнецову разыскивают волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт», связаться с ними можно по телефону 8–800–700–54–52.
В конце прошлой недели в Новосибирске нашлась 34-летняя Анна Кремер, которую искали несколько дней. После рабочего дня женщина она собиралась пройтись по магазинам, но домой не вернулась.